'Mare Musicum', un antídoto contra tiempos veloces

'Mare Musicum' llenará de notas el Castillo de Santa Ana del 8 al 12 julio.

El Festival de Música Antigua en Roquetas de mar conquista su XIV edición, orgulloso de su progreso desde una pequeña semillita local a un paradigma andaluz del espectáculo fruto de la investigación, el rescate y difusión de la música histórica.

En 2026 serán cinco los montajes que, como denominador común, tendrán la pausa, la ralentización y el apaciguamiento de un espíritu y unos sentidos demasiado acelerados en los tiempo que corren pero no pasean.

Abirá el cartel 'Collegium Musicum Madrid', el miércoles 8, interpretando 'Rumbo a Poniente', una propuesta músico-teatral sobre la primera circunnavegación a la Tierra de Magallanes.

El jueves 9 'Musica Boscareccia' con 'Note di Sangue' explora la relación de sangre, vida y obra de los compositores Alessandro y Domenico Scarlatti.

'Emilio Villalba y la Orquesta de la Escuela Municipal de Música', buscarán a su Dulcinea el viernes 10 a través del matrimonio entre los instrumentos, los títeres y la danza para poner en pie 'Quixote. En un lugar de la música'.

Llegados al sábado 11, Andrés Alberto Gómez mostrará su virtuosismo con el clavecín en 'Le spectacle des mains', prodigio en sus dedos.

La clausura corresponde el domingo 12 a 'La Reverencia' y su conversión en cuartetos de las grandes óperas y ballets de Rameau.

Todos los recitales comenzarán a las 21,30 h y tendrán entrada gratuita hasta completar aforo.