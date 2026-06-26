Caso Mascarillas: Javier Aureliano García también se acoge a su derecho a no declarar

El expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha acudido a primera hora de la mañana de este viernes a la Ciudad de la Justicia donde estaba citado para declarar ante el juez que le investiga por el caso Mascarillas.

Al igual que la gran mayoría de los investigados, entre los que se encuentran los exvicepresidentes Fernando Giménez y Óscar Liria y el alcalde de Fines y su hijo, el que fuera presidente de la institución supramunicipal se ha acogido a su derecho a no declarar.

Si bien Aureliano no ha querido hacer declaraciones ni al juez ni a los medios que le esperaban en las inmediaciones de la Ciudad de la Justicia, sí lo ha hecho su abogado, el letrado Joaquín Monterreal. Según ha trasladado, el expresidente no ha declarado porque ya lo hizo hace unos meses, en el momento de la detención, y desde entonces no ha habido novedades. "Estamos esperando el informe de la Guardia Civil y, como no ha llegado todavía, no hay nada más que aclarar". ha señalado Monterreal.

"Hoy por hoy, lo único que consta de Javier Aureliano es dar explicaciones sobre un dinero que consta que se ingresó en una cuenta bancaria y que se pagó, y esas explicaciones se dieron en su momento porque ese dinero estaba declarado en Hacienda y no ha habido nada nuevo", ha declarado el abogado del expresidente.

Caso Mascarillas

El entonces presidente de la Diputación de Almería fue detenido el pasado 18 de noviembre, junto al vicepresidente, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, por su presunta implicación en el caso Mascarillas.

La causa investiga presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario y en la adjudicación de obras públicas por parte de la Diputación de Almería, así como el supuesto cobro de comisiones derivadas de esos contratos. En el procedimiento se investigan presuntos delitos de prevaricación, fraude, malversación, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, entre otros.