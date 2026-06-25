El alcalde de Tíjola se acoge a su derecho a no declarar en la instrucción del caso Mascarillas de la Diputación de Almería

El alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, también diputado Delegado Especial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, se ha acogido a su derecho a no declarar en el marco del caso Mascarillas que investiga la presunta trama de corrupción de contrataciones irregulares y reparto de comisiones en el seno de la Diputación Provincial de Almería.

Se trata del único político que acude a la Ciudad de la Justicia, por esta investigación, estando en activo. Diputado provincial ahora y con anterioridad, propietario y administrador de un grupo de sociedades que al parecer, pudieron obtener de la Diputación de Almería una quincena de contratos para obras en pequeños municipios.

Recta final del caso Mascarillas