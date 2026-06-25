Recta final del caso Mascarillas: hoy presta declaración el alcalde de Tíjola y mañana, el expresidente de la Diputación de Almería

La instrucción del caso Mascarillas de Almería encara su recta final. Últimos dos días de declaraciones de los investigados, que cerrará mañana el expresidente de la diputación provincial, Javier Aureliano García. El PP afirma que no teme la acción de la justicia, pero hoy declara el alcalde Tíjola y diputado provincial, José Juan Martínez, entre fuertes peticiones de dimisión por parte del diputado de VOX, Pedro Agúera. Exige el cese inmediato del responsable provincial del área de sostenibilidad y captación de fondos europeos por su presunta relación con los hechos investigados cuando además, justo en los últimos días, se conocía que ha sido sancionado por hacienda presuntamente por ocultar bienes.

Destacar que además del alcalde de Tíjola y su mujer, para hoy jueves 25 de junio, está prevista la declaración de un funcionario del Área de Fomento. El técnico que supuestamente negociaba las mordidas con las empresas adjudicatarias. Ya en la jornada de mañana, llegará el turno del que fuera presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García y lo hará el mismo día que dos de sus hermanos. Y es que, al parecer, el ex presidente del PP almeriense contó con la colaboración de su familia, en especial su hermana Rosario, imputada también en la causa. A ella se le atribuye un presunto delito de blanqueo de capitales y a su nombre estaba una cuenta bancaria en la que, según la UCO, se habrían registrado ingresos de dinero en efectivo "de origen desconocido" y que tuvieron como destino pagar las cuotas de una hipoteca del ex dirigente popular. Recordar que el expresidente de la Diputación de Almería desde 2019, cuando fue detenido por la UCO, dejó la presidencia del PP y de la Diputación tras su arresto. También fue suspendido cautelarmente de militancia por el PP.