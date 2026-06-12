El exvicepresidente de la Diputación de Almería se acoge a su derecho a no declarar en el caso Mascarillas

El exvicepresidente segundo de la Diputación de Almería, Fernando Giménez, ha declarado este jueves ante el juez Manuel Rey Bellot en el marco del caso Mascarillas, una investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación pública en la institución provincial.

Según la causa, se investigan posibles delitos de cohecho, prevaricación, fraude en la contratación y malversación relacionados con la adjudicación de contratos de obras y servicios durante la pandemia y años posteriores.

Giménez ha optado por acogerse a su derecho a no declarar durante su comparecencia en la Ciudad de la Justicia de Almería. Ha llegado al edificio poco antes de las 9:30 horas y ha abandonado las instalaciones tras finalizar las diligencias judiciales, acompañado por su abogado.

Durante la jornada también han declarado cuatro empresarios vinculados a la empresa OYC Servicios Urbanos, quienes han respondido únicamente a las preguntas de sus defensas.

La investigación se centra en una presunta trama de adjudicaciones irregulares de contratos públicos relacionados inicialmente con un contrato de material sanitario durante la pandemia, valorado en torno a dos millones de euros y que, según la investigación de la UCO, habría generado un sobrecoste de cerca de 945.000 euros.

En fases posteriores del caso, la Guardia Civil realizó registros en dependencias de la Diputación de Almería y en domicilios de los investigados, incluyendo el del propio exvicepresidente. En noviembre de 2025 se produjo una nueva fase de la investigación con detenciones y actuaciones relacionadas con presuntos amaños en contratos públicos.