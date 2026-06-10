El Parador de Mojácar exhibirá cuatro fotografía de la serie 'La Playa' del artista Carlos Pérez Siquier

El Parador de Mojácar ampliará su colección artística con la incorporación de cuatro fotografías del almeriense Carlos Pérez Siquier pertenecientes a su reconocida serie en color La Playa, un trabajo que documentó los cambios sociales y paisajísticos experimentados en la costa andaluza durante el desarrollo turístico de la década de los setenta.

La empresa pública Paradores de Turismo de España ha adquirido las obras Marbella 1974, Mariquita, Roquetas de Mar, Almería, 1975, Roquetas de Mar, 1975 y Roquetas de Mar 1973 por un importe de 26.620 euros, impuestos incluidos. La compra se ha realizado a través de la galerista especializada en fotografía y artes visuales Blanca Berlín con el objetivo de enriquecer el patrimonio artístico de la red hotelera.

Según la resolución de adquisición, las fotografías pasarán a integrarse en la colección de Paradores y serán expuestas en el establecimiento de Mojácar siguiendo las recomendaciones del comité responsable de las adquisiciones y del departamento de arte de la entidad.

La incorporación de estas piezas responde a la estrategia de ampliar los fondos artísticos de Paradores mediante obras de reconocido valor cultural. En este caso, se trata de ejemplares certificados y firmados por las herederas del fotógrafo, considerados piezas únicas dentro del legado del autor.

Las imágenes seleccionadas encajan con la línea expositiva del Parador de Mojácar, centrada en conceptos vinculados al Mediterráneo, la luminosidad del paisaje y la naturaleza característica del entorno costero.

La propuesta artística se complementa con trabajos de Regina Giménez y Tomás Pizá, además de una obra pictórica del artista almeriense Abraham Lacalle, incorporada recientemente a la colección.

Con esta nueva adquisición, el Departamento de Arte de Paradores continúa desarrollando una colección integrada principalmente por creadores españoles o estrechamente vinculados al panorama artístico nacional, representando distintas disciplinas y trayectorias profesionales.

Carlos Pérez Siquier, nacido en Almería en 1930 y fallecido en 2021, fue uno de los pioneros de la fotografía en color en España. A partir de los años sesenta impulsó una línea creativa innovadora que le situó entre los fotógrafos más influyentes de Europa en este ámbito. Su serie La Playa, iniciada durante los años setenta, ofrece una visión singular del fenómeno turístico, con una mirada crítica y moderna que conectó con las corrientes visuales del pop y el hiperrealismo internacional.