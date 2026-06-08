El Puerto de Almería se prepara para una OPE con más tráfico y una nueva conexión con Nador

El Puerto de Almería ultima los preparativos para afrontar una nueva edición de la Operación Paso del Estrecho (OPE), uno de los mayores dispositivos de movilidad entre Europa y el norte de África, que dará comienzo el próximo 15 de junio. Para este verano, las autoridades esperan un incremento cercano al 3% en el volumen de viajeros respecto al año anterior.

Con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del operativo, este lunes se han celebrado unas jornadas de formación dirigidas a responsables y personal de las distintas administraciones y entidades que participan en la organización del dispositivo, cuya fase de salida se prolongará hasta mediados de agosto.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, destacó la importancia estratégica del puerto almeriense, que durante la pasada campaña registró el tránsito de casi 600.000 pasajeros y más de 148.000 vehículos. Estas cifras situaron a Almería como el segundo puerto español con mayor actividad dentro de la OPE.

Ante la previsión de un nuevo aumento de usuarios, las administraciones implicadas han intensificado los trabajos de coordinación y planificación. Entre las novedades de este año figura la incorporación de una nueva compañía marítima, AML, que ofrecerá conexiones entre Almería y la ciudad marroquí de Nador, ampliando así la oferta de transporte disponible.

Las sesiones formativas buscan reforzar la preparación de todos los organismos participantes y mejorar la respuesta ante cualquier incidencia que pueda producirse durante una operación de gran complejidad logística y humana.

La organización del dispositivo lleva meses en marcha a través de reuniones técnicas centradas en aspectos relacionados con el transporte marítimo, la seguridad y la asistencia sanitaria y social a los viajeros.

En el operativo participan numerosas instituciones y cuerpos de seguridad, entre ellos la Autoridad Portuaria, Policía Nacional, Guardia Civil, Capitanía Marítima, Sanidad Exterior, Protección Civil, Cruz Roja, el Servicio Andaluz de Salud, Policía Local y Policía Portuaria, además de las compañías navieras y otros organismos vinculados a la gestión del tránsito.

Alrededor de cincuenta profesionales han asistido a la jornada preparatoria, que también contó con la presencia de responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y representantes de distintas administraciones implicadas en la campaña.