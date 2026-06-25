Desarticulada en Roquetas una red que explotaba sexualmente a mujeres captadas en el extranjero

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Roquetas de Mar. La operación, denominada Altamira, se ha saldado con la detención de seis personas, dos hombres y cuatro mujeres, y la liberación de dos víctimas.

Según la investigación, una de las mujeres denunció haber sido captada en su país de origen, trasladada posteriormente a España y obligada a ejercer la prostitución en un piso de Roquetas de Mar. La denuncia permitió abrir una línea de investigación que posteriormente se reforzó con una segunda declaración recibida desde Valencia, donde se alertaba de otra mujer que presuntamente permanecía retenida y explotada sexualmente.

Las pesquisas fueron coordinadas por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de Almería, en colaboración con grupos especializados de Santander y Valencia.

La fase operativa se desarrolló el pasado 2 de junio con dos registros simultáneos en viviendas de Roquetas de Mar. Durante las actuaciones, los agentes intervinieron documentación relacionada con la investigación, justificantes de envíos de dinero, anotaciones vinculadas presuntamente a la actividad delictiva, cocaína, una balanza de precisión, teléfonos móviles y dinero en efectivo.

A los arrestados se les atribuyen delitos de trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal, detención ilegal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, entre otros.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición judicial y el juzgado acordó el ingreso en prisión provisional de cuatro de ellos.