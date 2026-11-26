La Junta de Andalucía ha emitido este jueves la declaración ambiental estratégica favorable del Plan de Ordenación Urbana (POU) de Chiclana de la Frontera, un nuevo paso hacia la actualización del planeamiento urbanístico de un municipio que continúa rigiéndose por unas Normas Subsidiarias aprobadas en septiembre de 1987, hace 39 años. La resolución, firmada por la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, considera que el documento no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que cumpla las condiciones recogidas en los informes sectoriales vinculantes.

Chiclana afronta la renovación de su ordenación urbanística después de que los planes generales aprobados en 2003, 2007 y 2016 fueran anulados judicialmente. El nuevo modelo, desarrollado al amparo de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), apuesta por la consolidación y regeneración de la ciudad existente, evitando expansiones innecesarias. El documento recoge 46 actuaciones para completar o mejorar la urbanización y obtener suelo destinado a dotaciones, siete actuaciones de transformación para la mejora urbana, trece de reforma interior con ordenación detallada y otros treinta ámbitos pendientes de desarrollo.

Una previsión de 6.645 nuevas viviendas

Según el informe de Aguas, el planeamiento contempla la posibilidad de incorporar 6.645 nuevas viviendas y 226 plazas turísticas, cifras que no equivalen a autorizaciones de construcción ni a compromisos de ejecución. Entre los objetivos del documento se encuentran facilitar el acceso a la vivienda asequible, mejorar los equipamientos y espacios públicos, impulsar una movilidad más sostenible y reforzar la infraestructura verde del municipio, con actuaciones como la renaturalización del río Iro.

El informe hidráulico acredita la disponibilidad de recursos hídricos para atender el crecimiento previsto, aunque condiciona su desarrollo a la mejora de las infraestructuras municipales. Entre las obligaciones del Ayuntamiento figuran la elaboración de un plan integral de saneamiento, la ampliación de las estaciones depuradoras, la mejora de los depósitos de abastecimiento y el impulso de la reutilización de aguas.

Pendiente la ordenación del suelo rústico

Desde la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio recuerdan que la declaración ambiental favorable afecta exclusivamente al Plan de Ordenación Urbana y que todavía resulta imprescindible elaborar y aprobar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Este último instrumento deberá establecer el modelo global de ciudad y regular los usos del suelo rústico, una cuestión especialmente relevante en Chiclana por la problemática urbanística que arrastra el municipio desde hace décadas.

La evaluación ambiental del POU comenzó en mayo de 2023 y, tras su aprobación inicial en octubre de 2024, el documento recibió 358 alegaciones durante el periodo de exposición pública. La resolución será remitida al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para su publicación en un plazo de quince días. A partir de entonces, la declaración ambiental tendrá una vigencia de dos años si no se produce la aprobación del plan, con posibilidad de prórroga.