El equipo de SO Sotogrande Spa and Golf Resort sigue superándose. La navidad 2026-2027 ya ha llegado al complejo ubicado en la urbanización y muchos amigos, clientes e invitados disfrutaron de un espectáculo, como siempre, de primer nivel. Un vídeo mapping ilumina Cortijo Plaza Andaluza, pero ya se aprecia desde la recepción. Buganvillas andaluzas que, sin duda, invitan a compartir estas fechas tan señaladas. En el interior, siempre con alegorías a la comunidad autónoma y a lo local, un impresionante árbol de navidad. Si hace poco fueron sillas clásicas de Andalucía, las que vemos en la feria o en actuaciones flamencas, ahora con el trabajo de Belén Ibáñez y todo su equipo, con Stephan Menou a la cabeza, han sorprendido, gratamente, a la clientela. Un total de 160 abanicos componen un abeto sencillamente sorprendente y maravilloso.

Esto sirve de preámbulo a todo lo que ofrece el complejo durante todas estas fiestas. Desde ya, pueden saborear una carta de primer nivel en Cortijo, tomar un cocktail en IXO o relajarse jugando al golf tanto en Alto como en el propio recorrido del hotel. Que apuestan por el cuidado del cuerpo. Gimnasio, SPA y todo lo que quieran para que la navidad de este año sea inolvidable. Reuniones de empresas, amigos y cualquier iniciativa que tengan se hace realidad en un lugar mágico. Por supuesto, no faltan las acciones especiales para los días más señalados de estas fiestas. Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y Reyes. Y es que SO Sotogrande busca la complicidad de todas las familias. Como nos decía Belén Ibáñez en los micrófonos de Onda Cero, "los más pequeños van a alucinar", y los mayores, damos fe, también.

La navidad ya ha llegado, para quedarse hasta el día siete de enero, a SO. Y luego, como siempre comenta el director, habrá mucho más. No se lo pierdan.