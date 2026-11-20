"Sánchez ha sido un depredador y ayer veíamos un corderillo irreconocible", ha afirmado Amón, que ha cuestionado el cambio de actitud del presidente. A su juicio, no se puede pasar de una posición de confrontación a otra de aparente sumisión de un día para otro: "No puedes transformarte de repente en una oveja cuando has sido toda tu vida un lobo".

El periodista ha repasado los aspectos en los que, en su opinión, Sánchez se mostró diferente: "Ni en la indumentaria, ni en las maneras, ni en el discurso, ni en la capacidad dialéctica, ni en la beligerancia". Para Amón, el presidente no fue reconocible en ningún sentido y ofreció una imagen de desgaste político.

El silencio de Sánchez ante las preguntas de Feijóo

Amón también ha puesto el foco en algunos momentos concretos del debate, especialmente cuando Feijóo preguntó a Sánchez quién había financiado sus primarias. El periodista ha calificado de inquietante el silencio del presidente durante varios segundos ante esa cuestión.

"Puede ocurrir cualquier cosa menos quedarse mudo, y Sánchez, mudo. Es increíble", ha comentado. En su análisis, el líder socialista no fue capaz de responder con contundencia al conjunto de reproches que le planteó el candidato del PP: "No fue capaz de plantar una sola reserva a todo el aluvión con que lo saturaba Feijóo".

El periodista ha cuestionado además que esa estrategia pudiera servir para recuperar al votante de centro, especialmente a quienes se sienten incómodos con la corrupción y se han distanciado del PSOE. A su entender, la actitud de Sánchez durante el cara a cara difícilmente podía conectar con ese electorado.

Por último, Amón ha recurrido a la imagen de los dos candidatos abrazándose durante el debate para describir la situación del presidente: interpretó ese gesto como el de alguien que, ante la presión de su adversario, no sabe cómo responder y busca frenar los golpes.