El último servicio del Consejo de Ministros bajo el mandato del partido socialista ha acabado con la aprobación de los nuevos permisos laborales, unas medidas que amplían los permisos por fallecimiento y por nacimiento.

Según defendió la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se trata de un nuevo esfuerzo del Ejecutivo por mejorar las condiciones de los trabajadores a través de la inclusión de más derechos laborales. "Es una medida fundamental que hace un país mejor, que cuida, que da derechos laborales a nuestra gente trabajadora y con toda la protección social que necesita".

Sin embargo, desde el Partido Popular ya han dejado caer que el decreto podría ser derogado próximamente. Tras ser preguntado por los medios de comunicación este martes, el secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró que se trata de una medida electoralista que podría ser derogada. "Las medidas son papel mojado. Es un gobierno desesperado, un gobierno que se va. Nosotros sí, desde el Gobierno de España, nos vamos a ocupar y preocupar por los trabajadores españoles", explicó.

Yolanda Díaz exige al PP saber si derogara los nuevos permisos

Tras la advertencia del grupo popular, Yolanda Díaz ha exigido a la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo aclarar si derogará los nuevos permisos laborales aprobados por el Consejo de Ministros, al tiempo que ha pedido concentrar el voto en el Frente Amplio por Asturias para que su candidato, Juan Ponte, consiga escaño y contribuya a reeditar el Gobierno de coalición progresista.

La ministra de Trabajo ha señalado que los dirigentes del PP deben aclarar a la gente si están dispuestos a suprimir los permisos por nacimiento retribuidos de 20 semanas y de 34 semanas para familias monoparentales, así como los diez días por duelo aprobados en el día de ayer.

"¿Le quiere decir el Partido Popular a la gente trabajadora de nuestro país que va a practicar políticas que causan daño?", se ha preguntado durante sus declaraciones a los medios. La medida ya ha sido incluida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles, por lo que los ciudadanos ya pueden beneficiarse de esta ampliación de permisos.

Yolanda Díaz insiste en la necesidad de un gobierno progresista

Además de hacer hincapié en las normas aprobadas por su Gobierno, la ministra y vicepresidenta segunda, que concluirá su vida política el 29N, ha pedido a la ciudadanía concentrar el voto en Frente Amplio para volver a conseguir un gobierno progresista como en 2023.

En aquel entonces, a pesar de que Feijóo "fue el primero en la lista" y ganó en votos, se quedó en la oposición porque fue posible reeditar un gobierno progresista de coalición gracias a los escaños de Sumar.

"Desde Frente Amplio queremos que Feijóo y Abascal se queden en la oposición" y para eso, ha añadido, el apoyo a esta coalición es fundamental para que se pueda reeditar un gobierno de progreso que permita que el país siga avanzado y la gente trabajadora ganando derechos.