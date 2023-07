Yolanda Díaz acusa a Feijóo de ir solo con Sánchez al cara a cara porque le da miedo debatir con ella

Yolanda Díaz, líder de Sumar, se ha referido al cara a cara de Atresmedia y en concreto ha opinado sobre Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP, acusándole de evitar el debate con ella por tener "miedo". Díaz ha desafiado a Feijóo a mostrar "dignidad" y participar en un debate conjunto con los otros candidatos principales para discutir el modelo de país y los posibles ajustes a la reforma laboral.

Además, la cabeza de Sumar ha denunciado la falta de discusión sobre temas importantes en el debate entre los líderes del PP y PSOE, como la limitación de los precios de alquiler, la defensa de los derechos de los animales y la vinculación de los salarios de los trabajadores a los beneficios de las empresas mediante un observatorio público, propuestas clave de Sumar.

En resumen, Yolanda Díaz ha destacado que su candidatura es la única que presenta propuestas concretas para mejorar la vida de las personas y aboga por aumentar los salarios de los trabajadores en línea con los beneficios de las empresas, especialmente si estas están obteniendo grandes ganancias. "De esto no van a hablar hoy en el debate esos dos señores que dicen que representan a la España del siglo XXI. Yo os digo que ese debate mira al pasado, ese debate es un careo entre dos hombres y mira un país que no existe (...) Es un debate en el que me vais a permitir que os diga, no cabe el país de las mujeres", ha censurado la vicepresidenta segunda.

Luego, ha acusado a Feijóo de mentir sobre los datos de los fijos discontinuos y de evidenciar, a su juicio, de que "no se entera de nada" ni tampoco "sabe aclarar de qué demonios habla" cuando alude al mundo del trabajo o la reforma laboral.

"Miente, miente y miente quien dice que en política no se puede faltar a la verdad", ha arremetido Díaz para afear al candidato popular que es "incapaz" de entender cómo funcionan los fijos discontinuos.