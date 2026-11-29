Este domingo 29 de noviembre, millones de españoles han ejercido su derecho al voto en unas nuevas elecciones generales. Los comicios designan a los 350 diputados y 209 senadores que conformarán las Cámaras, esto es, el Congreso de los Diputados y el Senado.

Las encuestas y sondeos ya quedan atrás y ahora la realidad pasa por la suma de los escaños hasta alcanzar la mayoría absoluta de 176 diputados que es necesaria para gobernar en nuestro país.

Simulador de escaños tras el 29N: los partidos con los que podría pactar Feijóo

Con el recuento final, el escenario se despeja para realizar las cuentas de cara a la próxima investidura. Comprueba cuántos escaños sumaría el PP de Feijóo y con qué partidos podría pactar en nuestro simulador:

Simulador del 29N: mueve el voto de los partidos y mira cuántos escaños salen Reparte los 350 escaños del 29N con los que elige cada provincia en 2026 (Madrid, uno más que en 2023, y Cádiz, uno menos) y parte de los votos de 2023. Cambia el porcentaje de PP, PSOE, Vox o Frente Amplio en toda España: lo que gana uno lo pierden los otros tres en proporción, y el resto de partidos se queda como en 2023. El cambio se aplica igual en todas las provincias y el reparto se hace con la ley D'Hondt y la barrera del 3 %. Si no aparecen los porcentajes para moverlos, recarga la página. PP 33,1 % igual que en 2023 PSOE 31,7 % igual que en 2023 Vox 12,4 % igual que en 2023 Frente Amplio 12,3 % igual que en 2023 Volver a los votos de 2023 PP 136 PSOE 122 Vox 33 Frente Amplio 31 ERC 7 Junts 7 EH Bildu 6 PNV 5 BNG 1 CC 1 UPN 1 PSOE, Frente Amplio y los socios de la investidura de 2023: 180 PP, Vox, UPN y CC (los apoyos de Feijóo en 2023): 171 CC aparece en los dos bloques porque votó a favor de las dos investiduras de 2023. La línea negra marca los 176 escaños de la mayoría absoluta. Como punto de partida de Frente Amplio se usa el dato de Sumar en 2023: el 12,3 % de los votos válidos. Ver los escaños de 2023 Escaños de 2023 por partido. Partido Escaños PP 137 PSOE 121 Vox 33 Sumar 31 ERC 7 Junts 7 EH Bildu 6 PNV 5 BNG 1 CC 1 UPN 1 FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR · ELABORACIÓN: ONDA CERO · CÁLCULO PROPIO

Qué pasó en las elecciones de 2023: dos investiduras, con 'sí' final a Sánchez

En la última cita electoral, ningún partido se acercó por sí solo a la mayoría absoluta. El Partido Popular se quedó en 137 escaños y el PSOE, en 121. Por tanto, Alberto Núñez Feijóo realizó un primer intento de investidura tras ser propuesto por Felipe VI, pero no logró ser investido al quedarse a cuatro votos del 'sí' definitivo: obtuvo 172 votos a favor y tampoco en la segunda votación logró más votos a favor que en contra.

Esto sucedió en septiembre de 2023 y, dos meses después, Pedro Sánchez sí logró ser investido en la primera votación tras obtener la mayoría absoluta: 179 votos a favor, con el 'sí' de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria.