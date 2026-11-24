El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha Contra la Corrupción que se oponía al uso de urnas de cartón en las que los nacionalizados por la ley de nietos que tienen el voto suspendido depositan las papeletas.

El Supremo en el Auto señala que es "una pretensión cuyo conocimiento corresponde a la Junta Electoral Central (JEC) competente para conocer de la misma". Desde el Ministerio de Exteriores aseguran que los consulados están cumpliendo "escrupulosamente" con las indicaciones del Alto Tribunal, que obliga a "custodiar y diferenciar perfectamente" a los votantes con el derecho a voto suspendido.

El Supremo, en su auto del 23 de octubre, señala que para el voto en urna, las oficinas consulares deberán disponer del listado del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) remitido por la Oficina del Censo Electoral y, si una persona no aparece inscrita en dicho listado, los responsables consulares recibirán su voto, "pero no lo introducirán en la urna, sino que la mantendrán aparte", para su envío a la JEC competente.

PP y Vox muestran su inquietud

Este pronunciamiento del Supremo y las correspondientes explicaciones de Exteriores se deben a las sospechas que desde PP y Vox han arrojado sobre el voto exterior. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado en una entrevista en Más de uno, su "inquietud" por estas urnas de cartón, porque "el señor Sánchez y la limpieza electoral son dos conceptos contradictorios".

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha pedido explicaciones porque "no nos cabe ninguna duda de que el Gobierno está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder". Por eso, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, a la que ha instado a "votar a Vox en masa" para "garantizar el cambio".

Solo pueden votar 901 personas nacionalizadas por la ley de nietos

El censo de residentes en el extranjero asciende a 2.776.645 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 7,18% del censo electoral total. En este registro están incluidos todos los nacionalizados por la ley de nietos, un total de 163.355 personas, aunque solo pueden votar 901 personas que sí han acreditado su condición de exiliados.

Desde el pasado sábado y hasta el jueves 26 de noviembre pueden votar presencialmente en los consulados los españoles censados en el extranjero, donde ya se ha visto una gran afluencia en estos primeros días, con largas colas en Londres, París, Buenos Aires o Ciudad de México.