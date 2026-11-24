A pocos días de las elecciones generales, han salido a la luz unas imágenes en las que varias personas votan en los consulados de Buenos Aires (Argentina) y Caracas (Venezuela) en cajas de cartón. Una imagen que ha suscitado polémica y que ha provocado las críticas de la oposición.

El propio Alberto Núñez Feijóo ha señalado en su entrevista en Más de uno que le provoca "inquietud" que "posibles ciudadanos" que no cumplen la ley en cuanto a nacionalidad se refiere voten en "urnas de cartón", aunque confía en los cónsules y en que el sistema supervise adecuadamente estas cajas de cartón.

Por qué hay urnas de cartón en consulados españoles

La realidad es que los afectados por la ley de nietos, que ahora tienen el voto suspendido por la orden cautelar del Tribunal Supremo, pueden depositar su voto, pero no en la urna por defecto en la que votan las personas inscritas en el censo electoral.

Esto se produce precisamente por orden del Supremo y no del Gobierno. En un auto fechado el pasado 23 de octubre, el Supremo establece medidas cautelares para el depósito del voto en urna en las Oficinas Consulares. Si una persona acude al lugar y no aparece inscrita en el listado del censo electoral debido a la 'suspensión' de su voto por los tribunales, los responsables consulares recibirán su documentación electoral, pero no la introducirán en la urna, sino que la mantendrán "aparte" para su envío a la Junta Electoral Provincial competente.

Así, este voto debe permanecer "debidamente diferenciado", como establece el propio Supremo, de ahí que aparezca en las imágenes señalizado en un aparte y en una caja de cartón con este texto: Auto TS - LMD (Auto Tribunal Supremo - Ley de Memoria Democrática, en referencia a la sentencia sobre la ley de nietos). La normativa también asegura que se debe dejar constancia en el acta consular y que, una vez que se produzca el escrutinio general llevado a cabo por las Juntas Electorales Provinciales, únicamente se introducirán en la urna los sobres de los electores inscritos en el censo.

Si no aparecen en el censo en este momento, se deben seguir guardando aparte, junto con el resto de su documentación electoral, todos aquellos de las personas que no figuren en el censo, también haciéndolo constar en el acta de sesión. Se trata de una especie de 'limbo' hasta que se aclare la situación jurídica de estos votos, sin que todavía se sepa si serán contados o no.

Además, en los consulados se ha instalado una urna aparte para quienes pueden acreditar ser descendiente de exiliado y otra para los que no les dio tiempo a hacerlo, pese a tener pasaporte español.

Gran afluencia y largas colas en las capitales

Desde el pasado sábado y hasta el jueves, día 26, pueden votar presencialmente en los consulados los españoles censados en el extranjero, donde ya se ha visto una gran afluencia en estos primeros días, con largas colas en Londres, París, Buenos Aires o México DF.

Comparando con las anteriores generales del 23 de julio de 2023, en las que el CERA registró 2.328.261 votantes, el 29N habría casi 450.000 electores más si el Supremo no hubiera decidido cancelar el derecho al sufragio de los nacionalizados por la ley de nietos. Otra variable del voto exterior es que los comicios de 2023 se celebraron tras suprimirse el voto rogado, lo que facilitó los trámites y la participación ya que los votantes residentes en otro país reciben ahora la documentación electoral sin tener que solicitarla, como ocurría antes.

Este cambio se notó en la participación, que subió 3,5 puntos respecto a las elecciones de 2019 con el voto rogado en vigor: se emitieron 233.688 votos (un 10,04 % del registro CERA), que además hizo variar el recuento final al ganar el PP un escaño por Madrid en detrimento del PSOE.

La ley de nietos y la confusión del voto exterior

La denominada como ley de nietos ha puesto el foco en el voto exterior para el 29N, lo que ha conducido a una polémica inédita, en la que por primera vez se ha cuestionado en unas elecciones generales el voto de los españoles que viven en el extranjero.

En este sentido, el Supremo suspendió cautelarmente el voto a las 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad por esta vía y señaló que aumentan los "indicios racionales" de una presunta irregularidad en la elaboración del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Algo que sostiene el alto tribunal al comparar esa cifra con los 901 nacionalizados que finalmente sí pueden votar al acreditar ser descendientes de exiliados, como determinaba la disposición de la ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, aprobada el 5 de octubre de 2022.

Unos días después, el Gobierno aprobó una instrucción que presumía la condición de exiliado a todos los que emigraron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, que fue lo que desencadenó toda esta controversia, aunque la instrucción no fue recurrida por Vox y Iustitia Europea hasta este mismo año. A raíz de este recurso, el alto tribunal ordenó el pasado 8 de septiembre la suspensión cautelar del derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos.

El censo exterior: 2.776.645 personas con los 'nietos' y solo votan 901

En todo caso, el censo de los residentes en el exterior para el 29N, tal como recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE), asciende a 2.776.645 personas, un 7,17 % del censo electoral total (38.730.187).

Están también incluidos en el registro exterior todos los nacionalizados al amparo de la ley de nietos, aunque sólo pueden votar las 901 que pudieron acreditar su condición de exiliados. Del resto (162.454), se ha enviado un listado a las mesas electorales identificándolos para que, bien en urna o por correo, su voto no se contabilice.

Dónde está el voto exterior: Argentina concentra la mayor parte del censo

Para la cita del 29N, la mayor parte del censo exterior se concentra en Argentina (524.000 electores); seguido de Francia (267.960); Estados Unidos (213.683); México (192.306); Reino Unidos (155.954); Brasil (135.685); y Venezuela (130.985).

Y por comunidades autónomas, la mayoría de los votantes están adscritos a Galicia (517.063); Madrid (500.749); Cataluña (345.464); Andalucía (314.451); Canarias (191542), Castilla y León (187.771); Comunidad Valenciana (152.539); y Asturias (143.728).

Esta asignación se realiza normalmente tomando como referencia el último lugar de residencia del elector o de sus antepasados, pero hay quienes optan, justificándolo, por una determinada circunscripción en base a otros criterios, por ejemplo, tener una segunda residencia en otro lugar.

Precisamente una de las reivindicaciones del Consejo General de la Ciudadanía Española es la creación de una circunscripción exterior, como tienen Portugal, Francia o Italia con un número determinado de diputados y senadores, para evitar este procedimiento.