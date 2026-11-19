El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de un Bono Deporte de 200 euros anuales destinado a los jóvenes. La medida, presentada este jueves en plena campaña electoral, busca facilitar el acceso a la práctica deportiva mediante una ayuda económica.

Sánchez ha dado a conocer la propuesta a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que aparece vestido con la camiseta del Estudiantes, equipo de baloncesto en cuya cantera jugó durante su juventud.

"Si tienes entre 18 y 25 años, tengo una propuesta para ti. El Bono Joven de Deporte de 200 euros al año para que nada te impida la práctica de tu deporte favorito", ha explicado el presidente mientras sostiene un balón de baloncesto.

El candidato socialista ha acompañado el anuncio con un mensaje en el que asegura que la iniciativa forma parte de sus compromisos electorales: "No nos estamos tirando un triple, es nuestro programa electoral".

Quién podría beneficiarse del Bono Deporte de 200 euros

Según lo anunciado por Sánchez, la ayuda estaría dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años, que podrían recibir 200 euros cada año para destinarlos a la práctica de actividades deportivas.

No se ha especificado si el dinero serviría para pagar cuotas de gimnasios, inscripciones en clubes deportivos, actividades organizadas o la compra de material. Asimismo, quedan pendientes de concretar los posibles requisitos económicos, el procedimiento de solicitud y si existirían otras condiciones para acceder a la ayuda.

La propuesta recuerda al Bono Cultural Joven, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Sánchez que concede 400 euros a quienes cumplen 18 años para adquirir productos y disfrutar de actividades culturales.

Sin embargo, el nuevo Bono Deporte tendría dos diferencias importantes: su cuantía sería de 200 euros anuales y abarcaría una franja de edad más amplia, desde los 18 hasta los 25 años.

El anuncio, a pocas horas del debate con Feijóo

El anuncio se ha producido a pocas horas del cara a cara electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, previsto para la noche de este jueves.

El presidente ha aprovechado el vídeo para animar a la participación en las elecciones generales. "Así que ya sabes, el próximo 29 de noviembre, ¡todo el mundo votando!", ha concluido mientras botaba el balón.

Desde el Partido Popular, la vicesecretaria Alma Ezcurra ha criticado la propuesta y la ha calificado de "paguita" en sus redes sociales.