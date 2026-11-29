"Hoy es una noche triste para nuestro país, pero me gustaría reivindicar la esperanza, porque el pulso que libramos por la justicia social no termina nunca. No es que ganemos o perdamos, es que a veces se va ganando y otras perdiendo", ha comenzado diciendo un Sánchez serio tras conocer los resultados de las elecciones generales.

El ahora presidente ha dicho que no es el resultado que deseaban para el PSOE ni para España, aunque reivindica que los socialistas han logrado "resistir": "Hemos hecho una gran campaña, pero no hemos logrado el objetivo. Quiero dar las gracias a los españoles que han votado al PSOE. Desafortunadamente, el bloque progresista no ha sido lo suficientemente fuerte como para superar la suma de la derecha y la ultraderecha y es nuestro deber democrático reconocerlo".

Además, Sánchez ha reconocido y aceptado el resultado "sin sospechas, sin matices". "Reconocemos la gran participación, que dice mucho del país, y reconocemos la victoria del PP. Hace unos minutos he llamado a su líder para desearle aciertos", ha dicho Sánchez, que señala que esto no significa que vayan a caer en la "desesperanza".

El PSOE "liderará" la oposición con altura de Estado

"La España abierta a la que representamos no acaba esta noche. Mañana seguirá aún más viva. A esa España progresista que hoy siente tristeza y miedo, pido algo, que resista. Lo vamos a hacer. Si la derecha y la ultraderecha forman Gobierno, el PSOE liderará la oposición", ha sostenido un Sánchez que afirma que el PSOE ejercerá ese papel con una "altura de Estado" que no han tenido siendo Gobierno.

El líder socialista también ha comentado que no van a "dejarles pasar ni una" en referencia al nuevo Ejecutivo de Feijóo, y que utilizarán todas las herramientas de la Constitución para "defender los avances" a los que "tanto ha costado llegar": "Cuando enciendan la motosierra, estaremos enfrente. Y cuando ataquen la dignidad de los migrantes, de las mujeres, del colectivo LGTBI, estaremos enfrente".

Por último, ha asegurado que el PSOE jamás abdicará la responsabilidad al autodenominarse "faro del progreso": "Sé que es una noche triste, que mucha gente se irá a la cama sin saber si tendrá los mismos derechos que ayer. Resulta difícil pronunciar la palabra esperanza, pero quiero hacerlo. Este final será también un nuevo principio".