Se acercan las elecciones generales y las especulaciones que ponen en duda el sistema electoral en España siguen apareciendo. Y es que en las últimas semanas, la oposición ha puesto en entredicho la fiabilidad del sistema electoral español, algo que ha generado multitud de críticas por parte del Gobierno.

El Ejecutivo considera "intolerable" que desde PP y Vox se esté cuestionando el sistema electoral, por lo que han exigido a los dirigentes de ambas formaciones "respeto" por la instituciones encargadas de velar por el proceso.

La última en expresar su desaprobación ha sido la ministra portavoz, Elma Sáiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. "En democracia hay que saber ganar, pero también hay que saber perder", ha aseverado Saiz.

Una falta de respeto "intolerable"

Preguntada por las críticas y las dudas expresadas por dirigentes de la oposición respecto a la fiabilidad del voto por correo y el voto exterior de cara a la próxima cita con las urnas, Saiz considera "intolerable" que se cuestione el sistema electoral puesto que España es "uno de los países más garantistas del mundo".

"Como miembro del Gobierno exijo respeto a todas las instituciones y, por supuesto, al resto de responsables políticos a la hora de referirse al sistema electoral de nuestro país", ha concluido la ministra.

Sánchez defiende el sistema electoral

Elma Saiz no es la primera que se pronuncia al respecto de este tema. En los últimos días, diversos miembros del Ejecutivo han salido en defensa de la validez del sistema electoral, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante una entrevista en RNE, el líder socialista ha puesto este martes sobre la mesa sus dudas de que PP y Vox acepten el resultado de las urnas en caso de obtener la mayoría absoluta "No tengo claro que el Partido Popular y Vox vayan a aceptar el resultado electoral del próximo 29 de noviembre", ha explicado.

"¿Van a empezar a poner en duda un sistema absolutamente garantista, limpio, reconocido internacionalmente?", ha cuestionado el presidente del Gobierno, que ha asegurado que él sí reconocerá el resultado de las elecciones del 29 de noviembre.

Desde el Gobierno consideran una "irresponsabilidad máxima" que ambas formaciones estén cuestionando la fiabilidad del sistema electoral español. Fuentes gubernamentales aseguran que se trata de una estrategia para argumentar una supuesta derrota. Creen que desde la ultraderecha son conscientes de que perderán los comicios del 29N y, por tanto, están "preparando el terreno".

Respecto a las colas que se están produciendo en algunos consulados para poder depositar el voto, desde Moncloa apuntan a que habrá "una movilización histórica" en estas elecciones y que los españoles en el exterior entienden que esta cita electoral "va de defender la democracia".