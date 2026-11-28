Onda Cero pone en marcha este domingo, 29 de noviembre, toda su maquinaria informativa para ofrecer a sus oyentes la cobertura más completa de las Elecciones Generales. Desde primera hora de la mañana y hasta que se conozcan los resultados y las reacciones de los principales líderes políticos, la cadena desplegará un amplio dispositivo humano, técnico y editorial que tendrá su momento central a partir de las 19.30 horas, con el gran especial Elecciones 29N, dirigido por Rafa Latorre.

Una jornada en la que Onda Cero volverá a demostrar la fortaleza de sus Servicios Informativos, la capacidad de su red territorial y el valor de sus profesionales para contar, en directo y con el máximo rigor, todo cuanto suceda en las urnas y sus consecuencias políticas.

Desde primera hora de la mañana

La cobertura electoral de Onda Cero comenzará desde primera hora del domingo, con Juan Diego Guerrero y Noticias fin de semana pendientes de cuanto ocurra en una jornada decisiva para el futuro político de España. En ondacero.es también existe una cobertura amplia con un minuto a minuto desde primera hora de la mañana y diversos temas para informar a los electores sobre todas las dudas de la jornada del 29N.

La apertura de los colegios electorales, las primeras votaciones, la participación de los candidatos a la Presidencia del Gobierno y los sucesivos avances de participación marcarán una programación informativa que permitirá a los oyentes seguir el desarrollo de la jornada desde sus primeros minutos.

Para ello, Onda Cero movilizará a sus equipos de informativos y a su extensa red de emisoras locales y regionales, con conexiones desde los principales puntos de interés y una atención permanente a todo lo que suceda en el conjunto del territorio nacional.

Un despliegue que refleja una de las principales fortalezas de Onda Cero: su capacidad para combinar la información nacional con la proximidad de sus emisoras territoriales, ofreciendo una visión completa de la actualidad, desde los grandes centros de decisión hasta cada rincón de España.

A las 19.30 horas, gran especial ‘Elecciones 29N’ con Rafa Latorre

A partir de las 19.30 horas, Rafa Latorre tomará el relevo al frente de un gran especial informativo que acompañará a los oyentes durante el cierre de los colegios electorales, los primeros sondeos a pie de urna, el escrutinio y las comparecencias de los líderes políticos.

El programa seguirá minuto a minuto la evolución del recuento y ofrecerá las primeras claves de una noche que determinará la nueva composición del Congreso de los Diputados y los posibles escenarios de gobernabilidad.

Onda Cero contará con equipos desplazados a las sedes nacionales del PSOE, PP, Vox y Frente Amplio, así como a los principales escenarios políticos de Cataluña, País Vasco, Comunitat Valenciana y Andalucía, para recoger en directo las reacciones de los partidos y sus dirigentes.

La cadena estará también presente en el Centro de Datos, desde donde Juan de Dios Colmenero y Juan Diego Guerrero seguirán la evolución del escrutinio, analizarán las cifras y trasladarán a los oyentes las claves de los resultados conforme avance la noche.

Una gran mesa de análisis para interpretar los resultados

Junto a Rafa Latorre, Onda Cero reunirá a una destacada mesa de analistas políticos integrada por Rubén Amón, Marta García Aller, Julián Cabrera, Ketty Garat, Ignacio Varela y Pablo Pombo.

Sus intervenciones permitirán interpretar los resultados electorales, analizar los movimientos de los principales partidos y abordar los posibles pactos y escenarios políticos que se abran tras el cierre de las urnas.

Información, análisis y pluralidad de voces se darán cita en un programa concebido para ofrecer a los oyentes no solo los resultados de las elecciones, sino también las claves para entender su alcance y sus consecuencias.

La fuerza de Onda Cero, al servicio de una gran cita informativa

La cobertura de las Elecciones 29N volverá a poner de manifiesto la potencia informativa de Onda Cero y su capacidad para afrontar los grandes acontecimientos de la actualidad.

El trabajo coordinado de los Servicios Informativos, los profesionales de sus programas, las redacciones territoriales y los equipos técnicos, de producción y realización permitirá a la cadena mantener una presencia constante en los principales escenarios de la jornada electoral.

A este despliegue se sumará el Área Digital de Onda Cero, que ofrecerá a través de la web y la aplicación de la cadena un completo seguimiento de las elecciones, con información de última hora, un minuto a minuto y la actualización de los resultados a nivel nacional, autonómico, provincial y local. Desde el lunes, incorporará también los datos del voto calle a calle.

Con este gran operativo, Onda Cero reafirma su vocación de servicio público y su compromiso con una información rigurosa, plural y cercana. Una demostración de la fuerza de una radio que combina la experiencia de sus profesionales, la solidez de sus Servicios Informativos, la capilaridad de su red territorial y la inmediatez del directo para acompañar a los ciudadanos en los momentos que marcan la actualidad de nuestro país.