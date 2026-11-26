Quedan apenas cuatro días para las elecciones generales y los partidos tratan de ultimar los últimos detalles para conseguir el máximo apoyo posible. Por esa razón, tanto Sánchez como Feijóo no han dudado en acudir a la llamada de Daniel Alonso Agúndez, más conocido como Plex, que puede conseguir que el voto joven decante la balanza hacia uno u otro lado.

Youtuber, influencer y pareja de la cantante Aitana, Plex se ha convertido en todo un icono de Internet por dar la vuelta al mundo, entre otros vídeos.

El de Toro comenzó publicando vídeos de videojuegos en YouTube cuando era adolescente, pero el gran punto de inflexión llegó al reinventar su contenido con retos, aventuras y, sobre todo, sus exitosas vueltas al mundo, una serie que le ha llevado a recorrer decenas de países y acumular una de las mayores comunidades de habla hispana.

Su entrevista con Sánchez

La charla entre el youtuber y el todavía presidente del Gobierno, que ha tenido un carácter más informal que el resto de entrevistas de campaña, ha tratado diversos temas de la actualidad política y, al mismo tiempo, temas mundanos como la salida del GTA VI, la afición del candidato socialista a la bici o la polémica con los creadores de contenido que se marchan a Andorra, entre otros aspectos.

Un momento llamativo ha sido su conversación sobre el Lamborghini Urus de Plex, al que Sánchez reaccionaba con sorpresa y una sonora carcajada de las suyas. En ese momento, Plex le reprochó al presidente un comentario pronunciado en septiembre de 2024, donde recurría al populismo mediante la frase "más transporte público y menos Lamborghinis".

"Me sentó mal porque dije: ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Me refiero, se puede tener buen transporte público, tener autobuses en las mejores condiciones y que la gente pueda soñar con tener un 'Lambo', porque a veces parece que está mal", explicaba Plex.

Sánchez le daba la razón y declaraba: "Dice mucho de ti, una persona de éxito que tiene uno también está comprometida con que haya un buen transporte público. Lo dije en ese sentido. Hubo gente que se molestó y lo que quise decir fue eso, que libre la gente y estupendo que tenga su 'Lambo' si quiere, pero el compromiso de las instituciones tiene que ser que haya un buen transporte público".

Su entrevista con Feijóo

En el caso del candidato popular, favorito en las encuestas, optaron por ir al circuito del Jarama para probar directamente otro de los coches del youtuber: un Porsche 911 GT3 RS. El líder del PP ha expresado al bajar del coche que esta ha sido "la experiencia más intensa de la campaña", aunque ha confesado que le encantan los coches: "Los puedo distinguir por el ruido del motor".

Feijóo también ha comentado sus hobbies e intimidades, prestando especial importancia a su familia. "Tuve un hijo a los 55 años. Ahora tiene nueve años. Mis intereses antes eran variados; ahora lo que más me importa es que mi hijo me dé un abrazo", declara el del PP.

También ha habido tiempo para la explicación de Feijóo sobre su famoso 'Anotop At', apuntando a un malentendido con la portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz. Según relató, le pidió que le avisara cuando quedaran diez segundos para terminar su intervención, tocándole una pierna para indicarle que debía ir cerrando.

Feijóo contó que, en el momento decisivo, sintió que esa persona le tocaba y que incluso le hacía daño. Entonces se giró para mirarla y perdió el hilo de lo que estaba diciendo. El lapsus llegó cuando intentaba rematar su intervención.

"Yo no me fijé en el contador en el tiempo y quería decir Anatomía de un farsante", resumió la explicación reproducida en el espacio. La anécdota convirtió el supuesto aviso para terminar en el inesperado origen del "Anotop At".

El candidato ha expresado así sus confidencias respecto a su vida personal, aunque también ha querido centrarse en el futuro político de España, declarando que "aún quedan varias vueltas hasta la línea de meta", recurriendo a un símil automovilístico. "Vamos bien, pero hay mucha gente que decide su voto a última hora".