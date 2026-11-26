La campaña electoral encara su recta final con una de las citas políticas más importantes antes de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau se enfrentan este jueves en el primer debate televisado a cuatro de los principales candidatos a la presidencia.

Un encuentro decisivo en el que los líderes de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio tendrán una última oportunidad para defender sus propuestas, confrontar sus modelos políticos y tratar de convencer a los votantes indecisos a apenas tres días de acudir a las urnas.

El debate, organizado por la Academia de la Televisión y moderado por la periodista María Casado, comenzará a las 22:00 horas y estará dividido en cinco grandes bloques temáticos: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y calidad democrática, y migración y política exterior. Cada uno contará con 20 minutos de duración, además de una intervención inicial y el tradicional minuto de oro para cerrar el encuentro.

No obstante, dentro de este tipo de encuentros gana especial protagonismo el orden de intervención de cada candidato. A pesar de que el tiempo para cada uno de los líderes es el mismo, el momento en el que participan en la conversación puede cambiar la percepción de los espectadores.

El orden, decidido por sorteo

El debate tendrá comienzo a las 22:00 horas, aunque los candidatos llegarán a la Academia de Televisión con mucha antelación. Abascal ha sido el primero en llegar, seguido de Feijóo, Colau y el presidente Sánchez, en último lugar.

No será hasta las 21:30 horas cuando los candidatos posarán en el fotocall para los medios gráficos junto con la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado.

Sobre el propio debate, Ada Colau iniciará el acto con la intervención inicial de un minuto y medio donde se aborda la valoración general de la legislatura socialista. Después de la líder de Frente Amplio lo harán Sánchez, Feijóo y Abascal.

Tras los cinco bloques de debate, el encuentro concluirá con una intervención final de un minuto. Esta intervención también se ha realizado a sorteo y, por tanto, Sánchez será el primero y Feijóo será quien concluirá el encuentro.

El tiempo estará muy controlado

Otro de los aspectos más relevantes de la cita es el control de los tiempos. Para que ningún candidato supere su tiempo, los cuatro dirigentes tendrán relojes debajo de sus cámaras y en las pantallas para saber cuanto tiempo les queda en cada momento. Además, cuatro árbitros de la Federación Española de Baloncesto supervisarán todas las intervenciones.

Respecto a las intervenciones de cada líder, primero tendrán un minuto y medio para valorar la legislatura. Tras ello, los cinco bloques permitirán que cada formación intervenga durante cinco minutos, con un total de 120 entre todos los bloques y todos los candidatos. Por último, concluirán el acto con el 'minuto de oro', donde se podrán dirigir a la ciudadanía para pedir el voto.

Los detalles del plató

Durante el día se han ultimado todos los detalles para el debate a cuatro que organiza la Academia de Televisión. Se han hecho pruebas de sonido con los dobles de los candidatos y con María Casado. La moderadora ha asegurado que está todo "controlado" y que la preparación ha ido muy bien.

En total, la escena contará con 18 cámaras, además de otras siete en el exterior que captarán las llegadas de los candidatos. Aunque el plató es el mismo que el del cara a cara de la semana pasada, el fondo y el color han cambiado, además de eliminar la mesa de cristal y añadir los atriles.

Cada uno contará con una pequeña luz para que puedan ver correctamente sus apuntes y dos huecos para que dejen el agua y cualquier otro objeto que necesiten.