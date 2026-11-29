España acude a las urnas este domingo 29 de noviembre para decidir el devenir político de los próximos cuatro años, siempre y cuando no se adelanten las elecciones como ha ocurrido en esta ocasión. Estos comicios llegan tras siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, quien decidió anticipar las elecciones tras ver derogados los dos decretos de vivienda impulsados desde el Consejo de Ministros.

En España, donde el sistema electoral combina la ley D'Hondt con circunscripciones provinciales, la participación puede tener consecuencias importantes, especialmente en las provincias que reparten pocos escaños. La ley d´Hondt establece que para obtener un escaño los partidos necesitan al menos un 3% de los votos válidos emitidos en cada circunscripción.

La clave no es cuánta gente deja de votar, sino quién deja de hacerlo y qué electorado mantiene su participación. Los datos de las pasadas elecciones generales muestran cómo más de un 33% de la población no ejerció su derecho a voto, es decir, uno de cada tres se abstuvo.

Como detalla la experta María Mercedes Chamorro, de la consultora de investigación social GAD3, "la abstención no beneficia a nadie de forma directa, pero importa quién se queda en casa". Explica que "históricamente, se ha abstenido más el votante de izquierdas, mientras que el de derechas es más fiel. Por eso una abstención alta suele favorecer a la derecha".

Cabe destacar que una mayor abstención, en principio, beneficiará a los partidos situados en los extremos, porque con los mismos votos, mejoran su porcentaje y su peso político.

Partido Socialista, gran perjudicado con la abstención

Pedro Sánchez en un acto de campaña del PSOE | Europa Press

El PSOE, liderado por Pedro Sánchez, podría ser uno de los perjudicados si se diese un alto porcentaje de abstención. Como explican desde GAD3, tradicionalmente se han abstenido los votantes de izquierdas, aunque hoy en día el escenario es distinto. En principio, una alta participación "beneficia a la izquierda porque la derecha siempre va a votar en mayor medida".

Las encuestas de GAD3 pronostican una bajada de un 3,3% en el voto, lo que se vería reflejado en 110 escaños, once menos que las pasadas elecciones.

Según una media de trece encuestadoras distintas con sondeos realizados entre el 17 y el 23 de noviembre (último día que se permitió publicar encuestas), el Partido Socialista rondaría una horquilla de entre un 27,2% y un 32,5% de porcentaje de voto. Se mantiene la duda de si el votante socialista castigará la gestión del gobierno de Pedro Sánchez mediante una abstención o si decidirá trasladar su apoyo a partidos a la izquierda del PSOE, como Frente Amplio.

El PP, dependiente de quién se queda en casa

Alberto Núñez Feijóo participa en el acto de campaña electoral del PP en Valencia | EFE/Biel Aliño

Los sondeos sitúan al PP como favorito a repetir como la fuerza más votada, a pesar de que esto no fuera suficiente como para poder gobernar las pasadas elecciones de 2023. Según el barómetro de GAD3, los populares reducirían su número de escaños a 131 y un 31,1% del apoyo, por lo que no le valdría a Alberto Núñez Feijóo para gobernar en solitario. Respecto a los resultados de 2023, el PP bajaría un 2% en estas elecciones. Esto refleja un trasvase de votantes a la derecha del PP, viendo a Vox duplicar su número de escaños.

En el caso de que hubiera un alto grado de abstenciones, el Partido Popular podría verse perjudicado al ser más dependiente de una movilización amplia y transversal, además de que, cuanto menos gente vote, más valdría cada voto, por lo que no le beneficiaría el ser la fuerza más votada.

Según la media de trece encuestadoras, el partido liderado por Feijóo estaría en una horquilla de entre un 29,7% y 33% de los votos totales, donde la abstención puede jugar un papel fundamental.

Vox, gran beneficiado con la abstención

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña para las elecciones generales | Europa Press

Una mayor abstención beneficia a los partidos situados en los extremos, especialmente Vox, que cuenta con un electorado muy fiel. Ya ocurrió en las elecciones autonómicas de este 2026 y parece, según los sondeos, que sucederá lo mismo en estas elecciones generales: Vox duplicaría prácticamente su número de escaños respecto a los comicios de 2023, donde obtuvo 33 diputados.

Según refleja GAD3, aumentaría el porcentaje de voto de 12,4% a un 18,1%, lo que se vería reflejado en 63 escaños. Se ven fundamentales a la hora de formar un gobierno de derechas junto al Partido Popular, por lo que dependerán el uno del otro para evitar una nueva legislatura de Pedro Sánchez.

Respecto a la media de las encuestadoras, la formación de Santiago Abascal rondaría una horquilla de entre 15,8% y 19,6%, siendo la abstención un factor importante a la hora de predecir el futuro político de la formación.

Frente Amplio y la duda de la abstención

Emilio Delgado y Ada Colau, durante un mitin de Frente Amplio. | Getty Images

Los votantes de izquierdas podrían castigar al autodenominado "voto útil" del Partido Socialista mediante dos opciones: votar a Frente Amplio (o cualquier otro partido) o abstenerse. En ese limbo se encuentra el partido liderado por Ada Colau, que trata de remar a contracorriente de lo que dictan las encuestas, que le sitúan con un porcentaje de voto entre el 5,7% y el 8%.

Un alto grado de abstención favorecería, en principio, el aumento de escaños de Frente Amplio, ya que cada voto vale más.

Emilio Delgado, candidato por Madrid, expresó después de un mitin que iban "a por los 25 escaños". Lejos de esa cifra, el barómetro de GAD3 los sitúa en siete diputados, aunque posiblemente consiga más dado el malestar social de la izquierda con la gestión de Pedro Sánchez.

Esta bajada notable no permitiría al PSOE formar un gobierno de coalición junto a Frente Amplio, que se encontraría alejado de la cifra conseguida por Sumar en 2023: 31 escaños.

Cada voto cuenta

En unas elecciones generales tan impredecibles como estas, cada voto tiene un valor incalculable, tanto si acaba en la urna como si se queda en casa. Como explica María Mercedes Chamorro, "la participación beneficia a la izquierda porque la derecha siempre va a votar en mayor medida", aunque detalla que "hoy no es una regla fija".

"Tradicionalmente se ha dicho que favorece a la izquierda, porque es su votante el que más se queda en casa y, cuando se moviliza, suele inclinar la balanza", recalca, aunque advierte que "con más partidos y un electorado más volátil, una participación alta también puede venir de una movilización de la derecha".

Además, detalla que "ahora, con partidos como Vox o incluso Salf, la derecha puede hacer participar al electorado que antes no participaba".