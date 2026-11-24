Este domingo 29 de noviembre, las elecciones generales deciden el futuro Gobierno de España, así como el Senado para la próxima legislatura. En un tablero político cada vez más fragmentado, PP y PSOE se antojan las fuerzas más votadas, seguidas de Vox y Frente Amplio, según las encuestas y sondeos relativos al 29N.

El objetivo de las formaciones políticas pasa por conocer su electorado y mantenerlo de cada a la jornada decisiva del domingo. Así, en este sentido, el CIS publicó en su último barómetro el perfil mayoritario que se decide por votar a uno u otro partido.

Así es el votante de Frente Amplio

El último CIS otorga a Sánchez una victoria como partido más votado con el 33,3% de los votos, seguido del PP de Feijóo (25,5), Vox (18,4%), Frente Amplio (4,7%) y Podemos (1,1%). En el caso de Frente Amplio, encuentra mejores resultados en las grandes ciudades y en el electorado urbano.

Por franjas de edad, Frente Amplio encuentra más apoyo en encuestados de 25-34 años (7,6%), seguido del 18-24 años (5,5%), 35-44 años (5,2%) y 45-64 años (alrededor del 4%). En las personas mayores de 65 años, el apoyo disminuye entre el 3% y el 2%. Por ello, la formación liderada por Ada Colau conserva un perfil relativamente joven.

Comparador de los programas electorales del 29N