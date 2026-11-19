El IRPF, el IVA y los impuestos sobre las grandes fortunas ocupan un lugar destacado en los programas electorales para el 29 de noviembre.

PP y Vox proponen rebajas fiscales para trabajadores y familias, mientras que PSOE, Frente Amplio y Podemos plantean aumentar la tributación de las rentas más altas y del capital, aunque también incluyen medidas para aliviar los impuestos de quienes menos ganan.

Estas son las principales medidas fiscales que defienden los cinco partidos de cara a las elecciones generales del 29N.

Qué propone el PP: menos IRPF para jóvenes y exención para quienes cobran el SMI

Alberto Núñez Feijóo propone una rebaja del IRPF para los trabajadores y autónomos de entre 18 y 35 años durante sus cuatro primeros años de declaración.

La reducción sería del 100% el primer año, del 75% el segundo, del 50% el tercero y del 25% el cuarto. Es una de las principales novedades fiscales de su programa electoral.

El PP también quiere que quienes cobren el salario mínimo interprofesional no paguen IRPF. Para ello, plantea establecer un umbral exento que aumente automáticamente cada vez que se revise el SMI.

Para las rentas medias y bajas, Feijóo propone deflactar el impuesto, es decir, actualizar sus tramos y principales parámetros conforme a la inflación para evitar que las subidas salariales destinadas a compensar el encarecimiento de los precios eleven la carga fiscal.

En cuanto al IVA, el PP propone aplicar un tipo del 0% a los alimentos básicos, incluidos la carne, el pescado y las conservas, mientras dure la crisis inflacionaria.

El programa también contempla facilitar que los autónomos con una facturación anual inferior a 85.000 euros puedan acogerse a un régimen de exención del IVA, además de introducir nuevas deducciones para favorecer la inversión empresarial.

Qué propone el PSOE: más impuestos al capital y ayudas fiscales para las familias

Pedro Sánchez plantea aumentar los impuestos sobre las rentas del capital más elevadas, sin modificar los dos primeros tramos de tributación.

El programa socialista propone elevar progresivamente los tipos aplicables a las rentas del capital superiores a 50.000 euros, hasta alcanzar un máximo del 35% para las que superen los 300.000 euros.

Para las familias con hijos, el PSOE quiere modificar el IRPF para que las ayudas fiscales también lleguen a quienes tienen ingresos bajos. Actualmente, estos hogares pueden obtener un beneficio reducido o nulo si apenas pagan el impuesto.

Con el nuevo sistema, el mínimo por descendiente se convertiría en un crédito fiscal reembolsable. Esto permitiría que determinadas familias recibieran una devolución de Hacienda incluso cuando no tuvieran suficiente IRPF que descontarse. Los socialistas calculan que la medida beneficiaría a unos dos millones de hogares.

También proponen duplicar la tasa sobre las transacciones financieras, conocida como tasa Tobin, del 0,2% al 0,4%, e impulsar un impuesto mínimo global sobre las grandes fortunas.

Entre sus compromisos figuran nuevos gravámenes sobre los viajes de lujo, como los vuelos privados, los billetes en clase ejecutiva y los grandes yates. Además, el PSOE quiere elevar la tributación de las empresas cotizadas cuyos máximos ejecutivos cobren más de cien veces el salario mediano de sus trabajadores.

El programa incluye una deducción estatal en el IRPF que se activaría en situaciones de fuertes subidas de precios, dirigida especialmente a las rentas medias y bajas.

Qué propone Vox: rebajar el IRPF según el número de hijos y reducir el IVA

Santiago Abascal defiende una reducción general de impuestos acompañada de un recorte del gasto público. Su programa propone simplificar el IRPF y reducir el tipo aplicable a cada contribuyente o familia en función del número de hijos.

El documento electoral de 2026 no concreta una nueva escala de porcentajes del IRPF ni cuánto se ahorraría cada contribuyente con esa reforma.

Vox también quiere rebajar tanto el tipo general como el reducido del IVA, dando prioridad a los productos esenciales y de primera necesidad.

Para las empresas, plantea reducir el Impuesto sobre Sociedades. En el caso de los autónomos, propone una cuota de cero euros para quienes tengan ingresos inferiores al salario mínimo y una cotización progresiva a partir de 50 euros para quienes superen ese umbral.

Otra de sus medidas es establecer un gravamen sobre las remesas de dinero enviadas al extranjero.

El partido también propone aplicar tipos mínimos y bonificaciones fiscales reforzadas en zonas en riesgo de despoblación para quienes residan o trasladen allí su domicilio.

Qué propone Frente Amplio: menos IRPF hasta 27.000 euros y un tipo marginal del 52% para las rentas altas

La coalición encabezada por Ada Colau propone reducir el IRPF a los trabajadores con ingresos de hasta 27.000 euros anuales.

Para ello, plantea aumentar la reducción por rendimientos del trabajo, de forma que quienes cobren el salario mínimo queden exentos del impuesto y la rebaja disminuya progresivamente hasta los 27.000 euros.

En el extremo contrario, Frente Amplio quiere ampliar los tramos del IRPF a partir de 120.000 euros anuales y elevar los tipos marginales hasta alcanzar el 52% para las rentas superiores a 300.000 euros.

Ese porcentaje se aplicaría únicamente al tramo correspondiente, no a la totalidad de los ingresos del contribuyente.

La coalición también propone acercar la tributación de las rentas del capital a la de los rendimientos del trabajo y establecer un tipo mínimo efectivo del 20% en el Impuesto sobre Sociedades para las grandes empresas.

Entre sus medidas sobre patrimonio figura un impuesto estatal del 3% anual sobre las grandes fortunas superiores a 50 millones de euros, así como nuevos gravámenes sobre las herencias y donaciones.

Una de sus propuestas es limitar las grandes herencias mediante un tipo marginal del 100% sobre la parte de la base imponible que supere los diez millones de euros por beneficiario. El impuesto no se aplicaría al conjunto de la herencia, sino al tramo que excediera esa cantidad.

Qué propone Podemos: subir el IRPF a las rentas altas y equiparar los impuestos del capital y del trabajo

Podemos plantea una reforma de la escala estatal del IRPF para aumentar la tributación de las rentas más elevadas y reducir el tipo mínimo del impuesto.

La formación propone bajar el tipo mínimo estatal del 9,5% al 9% y establecer nuevos porcentajes para las bases imponibles superiores a 60.000 euros anuales.

En concreto, plantea un tipo estatal del 23% entre 60.000 y 99.000 euros; del 24% entre 100.000 y 199.999 euros; del 25,5% entre 200.000 y 299.999 euros; del 27% entre 300.000 y 499.999 euros, y del 28,5% a partir de 500.000 euros.

Estos porcentajes corresponden exclusivamente a la parte estatal del IRPF, a la que habría que añadir la escala autonómica correspondiente. Tampoco se aplicarían a todos los ingresos, sino a los tramos de la base imponible que estableciera la reforma.

El programa propone que las personas con rentas inferiores al salario mínimo no tributen ni estén sujetas a retenciones.

Podemos también quiere equiparar progresivamente, durante una legislatura, la tributación de las rentas del capital a la de los rendimientos del trabajo.

En el Impuesto sobre Sociedades, plantea elevar el tipo efectivo mínimo general del 15% al 19% y establecer un mínimo del 29% para las empresas que operen en régimen de oligopolio, junto con un tipo nominal del 35% para estas últimas.

La formación propone además eliminar las desgravaciones fiscales por aportaciones a planes de pensiones privados, incluidos los planes de empleo, y derogar el régimen fiscal especial conocido como ley Beckham.

Comparador de programas electorales del 29N