Los partidos políticos cierran la campaña electoral del 29N con distintas lecturas sobre la evolución del voto y las posibilidades de formar Gobierno.

Mientras el PSOE asegura que continúa creciendo y que el bloque progresista se acerca a la mayoría absoluta, Vox reconoce que la movilización de la izquierda ha reducido las certezas sobre una posible mayoría junto al Partido Popular que hace unas fechas veían casi garantizada.

Fuentes socialistas consultadas por EFE sostienen que los datos internos del partido muestran una tendencia ascendente durante las últimas semanas. Según su interpretación, el PP también registra una ligera subida, mientras Vox retrocede y Frente Amplio mantiene sus apoyos.

El PSOE considera que la participación de las mujeres puede resultar determinante y confía en que la polémica por el "calladita" de Alberto Núñez Feijóo a Ada Colau durante el debate a cuatro contribuya a movilizar a su electorado.

Los socialistas aseguran, además, que han conseguido conectar con los ciudadanos durante la campaña, hasta el punto de calificarla como la mejor del partido desde 1982.

Vox reconoce que la movilización de la izquierda complica sus expectativas

La lectura de Vox introduce un matiz importante en las previsiones sobre el resultado electoral.

Fuentes del partido consultadas por Servimedia han asegurado que no consideran garantizada una mayoría parlamentaria con el PP, pese a que algunas de las primeras encuestas de la campaña situaban al bloque de derechas muy por encima de los 176 diputados.

En concreto, desde Vox califican de "disparate" las proyecciones que llegaron a atribuir 210 escaños a ambas formaciones.

"La movilización de la izquierda se ha producido", reconocen desde el partido, que asegura haber conseguido también una movilización "muy grande", aunque admite desconocer si será suficiente para sus objetivos.

Vox atribuye parte de esa movilización progresista a las críticas recibidas por sus propuestas sobre pensiones y gasto público, especialmente después de que su responsable económico, José María Figaredo, planteara un recorte de 112.000 millones de euros.

El partido sostiene que sus propuestas económicas ya estaban recogidas en su programa y rechaza que las declaraciones de Figaredo constituyan un cambio de posición.

El PP insiste en evitar triunfalismos

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha mantenido durante los últimos días un mensaje de prudencia sobre el resultado electoral, pese a que el PP considera que su candidato salió reforzado de los debates con Pedro Sánchez.

El líder popular ha pedido a los dirigentes y militantes de su partido que mantengan la movilización hasta el cierre de las urnas y ha recordado que ganar un debate no equivale a ganar unas elecciones.

Esta posición contrasta con las expectativas expresadas por el PSOE, que sostiene que todavía puede disputar la primera posición al Partido Popular.

El domingo, los españoles acudirán a las urnas para elegir a los 350 diputados del Congreso, cuyo reparto determinará las posibilidades de investidura de los distintos candidatos.