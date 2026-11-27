Julia Otero ha analizado en 'Al Rojo Vivo' la polémica provocada por el "calladita" que Alberto Núñez Feijóo dirigió a Ada Colau durante el debate a cuatro celebrado este jueves.

La presentadora de Onda Cero ha cuestionado el lenguaje empleado por el candidato del PP, aunque ha matizado: "Es verdad que él no la mandó callar.

Sin embargo, Otero ha considerado que el problema está en la expresión elegida por el dirigente popular y en el gesto que acompañó sus palabras.

"Los tíos están callados, las mujeres calladitas", ha afirmado, antes de explicar que, a su juicio, este tipo de diminutivos se utiliza de manera diferente cuando se habla de hombres y mujeres.

Julia Otero critica el diminutivo utilizado por Feijóo

La periodista ha insistido en que el contexto de la frase es importante para interpretar lo sucedido, pero considera que eso no elimina las connotaciones del lenguaje utilizado.

"No la mandó callar a pesar del gesto, que esto es un gesto muy feo", ha explicado.

Otero ha defendido que expresiones como "calladita" tienen una carga cultural que muchas mujeres reconocen por haberlas escuchado en otros contextos.

"Calladita estás más guapa. Es algo que todas hemos escuchado alguna vez y sabemos lo que tiene detrás", ha señalado.

Otero destaca el papel de Colau en el debate

Julia Otero ha valorado la participación de Ada Colau en el encuentro electoral y ha destacado que su presencia permitió introducir asuntos que no se habían abordado en el cara a cara anterior entre Sánchez y Feijóo.

La periodista ha puesto como ejemplo la violencia machista, con la que Colau abrió el debate y sobre la que pidió un pronunciamiento a los otros tres candidatos.

Otero también ha destacado que la representante de Frente Amplio mantuvo un perfil propio frente al PSOE y cuestionó a los demás participantes en distintos momentos del encuentro.

En su análisis, ha llegado a describir la actuación de Colau como "la resurrección del Frente Amplio", aunque ha reconocido que desconoce qué repercusión electoral puede tener su intervención.