Este domingo 29 de noviembre, millones de españoles votarán para designar a los 350 diputados y 209 senadores que forman parte del Congreso y del Senado, respectivamente. Habrá dos sobres disponibles para los electores, siendo el blanco el que va con la lista de diputados y el de tono sepia el que corresponde a los senadores.

La clave del 29N, como en otros comicios anteriores, pasa por el reparto de los últimos escaños de cada provincia. Las encuestas apuntan a una clara victoria del bloque de derecha, con el PP como fuerza más votada, seguida de un PSOE que no puede sumar con Frente Amplio y Vox con un subidón respecto a 2023.

Provincias clave para decidir el 29N

Teniendo en cuenta los resultados de anteriores elecciones provincia a provincia, Navarra encabeza la lista de provincias donde más veces se ha decidido el último escaño por menos de 1.000 votos. Tiene 5 escaños y un mapa de partidos como UPN, Geroa Bai y EH Bildu, además de los nacionales, por lo que el último escaño se disputa a menudo.

Girona ha vivido esta particular situación en cuatro ocasiones, mientras que Zamora e Islas Baleares, tres veces.

Navarra, cinco veces con el último escaño decidido por menos de 1.000 votos Cada casilla es una general en la que el último escaño de la provincia se decidió por menos de 1.000 votos. Solo las provincias en las que ha pasado dos veces o más, de 1979 a 2023. En verde, las de tres o más. Navarra5 veces 1979198919962011abr. 2019 Girona4 veces 1979200420112023 Illes Balears3 veces 1986abr. 2019nov. 2019 Zamora3 veces 19791982nov. 2019 Bizkaia2 veces 2008nov. 2019 Cantabria2 veces 19932023 Ciudad Real2 veces 19962015 Guadalajara2 veces 19822015 Huelva2 veces abr. 2019nov. 2019 Melilla2 veces 2008nov. 2019 Palencia2 veces 1986abr. 2019 Salamanca2 veces 2016abr. 2019 Valencia2 veces 19821986 Álava2 veces 2016abr. 2019 Ver quién se llevó cada escaño Último escaño decidido por menos de 1.000 votos. Generales de 1979 a 2023. Provincia General Escaño para Rival Faltaron Navarra 1979 UCD PSOE 136 Navarra 1989 UPN-PP HB 107 Navarra 1996 IU UPN-PP 728 Navarra 2011 Geroa Bai UPN-PP 730 Navarra abr. 2019 PSOE EH Bildu 511 Girona 1979 UCD CiU 205 Girona 2004 ERC PP 783 Girona 2011 ERC PSC 327 Girona 2023 Junts PP 285 Illes Balears 1986 Coalición Popular CDS 493 Illes Balears abr. 2019 PSOE Cs 793 Illes Balears nov. 2019 Vox PSOE 714 Zamora 1979 UCD Coalición Democrática 739 Zamora 1982 PSOE AP-PDP 301 Zamora nov. 2019 Vox PP 578 Bizkaia 2008 PSOE PP 576 Bizkaia nov. 2019 PP PNV 506 Cantabria 1993 PSOE PP 452 Cantabria 2023 Vox PP 404 Ciudad Real 1996 PSOE PP 608 Ciudad Real 2015 PP Podemos 939 Guadalajara 1982 PSOE AP-PDP 465 Guadalajara 2015 Cs Podemos 777 Huelva abr. 2019 Unidas Podemos Vox 477 Huelva nov. 2019 PSOE Unidas Podemos 164 Melilla 2008 PP PSOE 298 Melilla nov. 2019 PP Coalición por Melilla 182 Palencia 1986 PSOE Coalición Popular 642 Palencia abr. 2019 Cs PSOE 478 Salamanca 2016 PP Cs 680 Salamanca abr. 2019 PP PSOE 824 Valencia 1982 PSOE PCE 527 Valencia 1986 Unió Valenciana IU 410 Álava 2016 PSOE Unidos Podemos 936 Álava abr. 2019 EH Bildu PP 363 FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR · ELABORACIÓN: ONDA CERO

Los finales más ajustados de la historia

Zaragoza, abril de 2019: el escaño que se decidió por 54 votos Los diez últimos escaños más ajustados de las generales de 1979 a 2023. La cifra son los votos que le faltaron al aspirante más cercano para quitárselo a quien se lo llevó. Zaragoza · abril de 2019 54 votos Fue para el PSOE. A Cs le faltaron 54 votos. Córdoba · 1979 86 votos Fue para la UCD. Al PSA le faltaron 86 votos. Soria · 1982 87 votos Fue para la UCD. A la coalición AP-PDP le faltaron 87 votos. Navarra · 1989 107 votos Fue para UPN-PP. A HB le faltaron 107 votos. Murcia · 1989 117 votos Fue para el PSOE. A IU le faltaron 117 votos. Navarra · 1979 136 votos Fue para la UCD. Al PSOE le faltaron 136 votos. Huelva · noviembre de 2019 164 votos Fue para el PSOE. A Unidas Podemos le faltaron 164 votos. Tarragona · 1979 172 votos Fue para la UCD. A CiU le faltaron 172 votos. Melilla · noviembre de 2019 182 votos Fue para el PP. A Coalición por Melilla le faltaron 182 votos. Girona · 1979 205 votos Fue para la UCD. A CiU le faltaron 205 votos. FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR · ELABORACIÓN: ONDA CERO

El escaño más disputado fue el de Zaragoza en abril de 2019: se lo llevó el PSOE y a Ciudadanos le faltaron 54 votos. Le siguen Córdoba en 1979, Soria en 1982, Navarra en 1989 y Murcia en 1989. Huelva, en 2019, se decidió por 164 votos entre el PSOE y Podemos.

En las últimas generales, los dos escaños más ajustados fueron el último de Girona, que se llevó Junts, y el de Cantabria, que fue para Vox. Al PP le faltaron en estos dos casos 285 (Girona) y 404 (Cantabria).

2023: Girona y Cantabria se decidieron por menos de 500 votos Los 9 últimos escaños de 2023 que se decidieron por menos de 2.000 votos. La cifra son los votos que le faltaron al aspirante más cercano. En verde, los dos del titular y Madrid. Girona · 6 escaños 285 votos Fue para Junts. Al PP le faltaron 285 votos. Cantabria · 5 escaños 404 votos Fue para Vox. Al PP le faltaron 404 votos. Tarragona · 6 escaños 1.248 votos Fue para Junts. Al PSC le faltaron 1.248 votos. Madrid · 37 escañosVoto exterior 1.340 votos Fue para el PP. Al PSOE le faltaron 1.340 votos. La noche electoral era del PSOE: el voto exterior (CERA), que se cuenta días después, se lo dio al PP, que pasó de 136 a 137 diputados. Albacete · 4 escaños 1.412 votos Fue para el PSOE. A Vox le faltaron 1.412 votos. Salamanca · 4 escaños 1.495 votos Fue para el PP. Al PSOE le faltaron 1.495 votos. Santa Cruz de Tenerife · 7 escaños 1.565 votos Fue para el PSOE. A Sumar le faltaron 1.565 votos. Ceuta · 1 escaño 1.587 votos Fue para el PP. Al PSOE le faltaron 1.587 votos. Teruel · 3 escaños 1.946 votos Fue para el PP. A Teruel Existe le faltaron 1.946 votos. FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR · ELABORACIÓN: ONDA CERO

En Madrid, por ejemplo, su último escaño se decidió por 1.340 votos entre el PP y el PSOE. La noche era para el PSOE, pero el voto CERA se lo dio al PP. Así, el PP pasó de contar con 136 diputados a tener 137, mientras que el PSOE se quedó en 121.

Por debajo de los 2.000 votos también quedaron Tarragona (Junts frente al PSC), Albacete (el PSOE frente a Vox, 1.412), Salamanca (1.495), Santa Cruz de Tenerife (1.565), Ceuta (1.587) y Teruel (el PP frente a Teruel Existe, 1.946).