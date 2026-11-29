Este domingo 29 de noviembre, millones de españoles votarán para designar a los 350 diputados y 209 senadores que forman parte del Congreso y del Senado, respectivamente. Habrá dos sobres disponibles para los electores, siendo el blanco el que va con la lista de diputados y el de tono sepia el que corresponde a los senadores.
La clave del 29N, como en otros comicios anteriores, pasa por el reparto de los últimos escaños de cada provincia. Las encuestas apuntan a una clara victoria del bloque de derecha, con el PP como fuerza más votada, seguida de un PSOE que no puede sumar con Frente Amplio y Vox con un subidón respecto a 2023.
Provincias clave para decidir el 29N
Teniendo en cuenta los resultados de anteriores elecciones provincia a provincia, Navarra encabeza la lista de provincias donde más veces se ha decidido el último escaño por menos de 1.000 votos. Tiene 5 escaños y un mapa de partidos como UPN, Geroa Bai y EH Bildu, además de los nacionales, por lo que el último escaño se disputa a menudo.
Girona ha vivido esta particular situación en cuatro ocasiones, mientras que Zamora e Islas Baleares, tres veces.
Navarra, cinco veces con el último escaño decidido por menos de 1.000 votos
Cada casilla es una general en la que el último escaño de la provincia se decidió por menos de 1.000 votos. Solo las provincias en las que ha pasado dos veces o más, de 1979 a 2023. En verde, las de tres o más.
Navarra5 veces
1979198919962011abr. 2019
Girona4 veces
1979200420112023
Illes Balears3 veces
1986abr. 2019nov. 2019
Zamora3 veces
19791982nov. 2019
Bizkaia2 veces
2008nov. 2019
Cantabria2 veces
19932023
Ciudad Real2 veces
19962015
Guadalajara2 veces
19822015
Huelva2 veces
abr. 2019nov. 2019
Melilla2 veces
2008nov. 2019
Palencia2 veces
1986abr. 2019
Salamanca2 veces
2016abr. 2019
Valencia2 veces
19821986
Álava2 veces
2016abr. 2019
Ver quién se llevó cada escaño
Último escaño decidido por menos de 1.000 votos. Generales de 1979 a 2023.
|Provincia
|General
|Escaño para
|Rival
|Faltaron
|Navarra
|1979
|UCD
|PSOE
|136
|Navarra
|1989
|UPN-PP
|HB
|107
|Navarra
|1996
|IU
|UPN-PP
|728
|Navarra
|2011
|Geroa Bai
|UPN-PP
|730
|Navarra
|abr. 2019
|PSOE
|EH Bildu
|511
|Girona
|1979
|UCD
|CiU
|205
|Girona
|2004
|ERC
|PP
|783
|Girona
|2011
|ERC
|PSC
|327
|Girona
|2023
|Junts
|PP
|285
|Illes Balears
|1986
|Coalición Popular
|CDS
|493
|Illes Balears
|abr. 2019
|PSOE
|Cs
|793
|Illes Balears
|nov. 2019
|Vox
|PSOE
|714
|Zamora
|1979
|UCD
|Coalición Democrática
|739
|Zamora
|1982
|PSOE
|AP-PDP
|301
|Zamora
|nov. 2019
|Vox
|PP
|578
|Bizkaia
|2008
|PSOE
|PP
|576
|Bizkaia
|nov. 2019
|PP
|PNV
|506
|Cantabria
|1993
|PSOE
|PP
|452
|Cantabria
|2023
|Vox
|PP
|404
|Ciudad Real
|1996
|PSOE
|PP
|608
|Ciudad Real
|2015
|PP
|Podemos
|939
|Guadalajara
|1982
|PSOE
|AP-PDP
|465
|Guadalajara
|2015
|Cs
|Podemos
|777
|Huelva
|abr. 2019
|Unidas Podemos
|Vox
|477
|Huelva
|nov. 2019
|PSOE
|Unidas Podemos
|164
|Melilla
|2008
|PP
|PSOE
|298
|Melilla
|nov. 2019
|PP
|Coalición por Melilla
|182
|Palencia
|1986
|PSOE
|Coalición Popular
|642
|Palencia
|abr. 2019
|Cs
|PSOE
|478
|Salamanca
|2016
|PP
|Cs
|680
|Salamanca
|abr. 2019
|PP
|PSOE
|824
|Valencia
|1982
|PSOE
|PCE
|527
|Valencia
|1986
|Unió Valenciana
|IU
|410
|Álava
|2016
|PSOE
|Unidos Podemos
|936
|Álava
|abr. 2019
|EH Bildu
|PP
|363
FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR · ELABORACIÓN: ONDA CERO
Los finales más ajustados de la historia
Zaragoza, abril de 2019: el escaño que se decidió por 54 votos
Los diez últimos escaños más ajustados de las generales de 1979 a 2023. La cifra son los votos que le faltaron al aspirante más cercano para quitárselo a quien se lo llevó.
Zaragoza · abril de 2019
Fue para el PSOE. A Cs le faltaron 54 votos.
Córdoba · 1979
Fue para la UCD. Al PSA le faltaron 86 votos.
Soria · 1982
Fue para la UCD. A la coalición AP-PDP le faltaron 87 votos.
Navarra · 1989
Fue para UPN-PP. A HB le faltaron 107 votos.
Murcia · 1989
Fue para el PSOE. A IU le faltaron 117 votos.
Navarra · 1979
Fue para la UCD. Al PSOE le faltaron 136 votos.
Huelva · noviembre de 2019
Fue para el PSOE. A Unidas Podemos le faltaron 164 votos.
Tarragona · 1979
Fue para la UCD. A CiU le faltaron 172 votos.
Melilla · noviembre de 2019
Fue para el PP. A Coalición por Melilla le faltaron 182 votos.
Girona · 1979
Fue para la UCD. A CiU le faltaron 205 votos.
FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR · ELABORACIÓN: ONDA CERO
El escaño más disputado fue el de Zaragoza en abril de 2019: se lo llevó el PSOE y a Ciudadanos le faltaron 54 votos. Le siguen Córdoba en 1979, Soria en 1982, Navarra en 1989 y Murcia en 1989. Huelva, en 2019, se decidió por 164 votos entre el PSOE y Podemos.
En las últimas generales, los dos escaños más ajustados fueron el último de Girona, que se llevó Junts, y el de Cantabria, que fue para Vox. Al PP le faltaron en estos dos casos 285 (Girona) y 404 (Cantabria).
2023: Girona y Cantabria se decidieron por menos de 500 votos
Los 9 últimos escaños de 2023 que se decidieron por menos de 2.000 votos. La cifra son los votos que le faltaron al aspirante más cercano. En verde, los dos del titular y Madrid.
Girona · 6 escaños
Fue para Junts. Al PP le faltaron 285 votos.
Cantabria · 5 escaños
Fue para Vox. Al PP le faltaron 404 votos.
Tarragona · 6 escaños
Fue para Junts. Al PSC le faltaron 1.248 votos.
Madrid · 37 escañosVoto exterior
Fue para el PP. Al PSOE le faltaron 1.340 votos. La noche electoral era del PSOE: el voto exterior (CERA), que se cuenta días después, se lo dio al PP, que pasó de 136 a 137 diputados.
Albacete · 4 escaños
Fue para el PSOE. A Vox le faltaron 1.412 votos.
Salamanca · 4 escaños
Fue para el PP. Al PSOE le faltaron 1.495 votos.
Santa Cruz de Tenerife · 7 escaños
Fue para el PSOE. A Sumar le faltaron 1.565 votos.
Ceuta · 1 escaño
Fue para el PP. Al PSOE le faltaron 1.587 votos.
Teruel · 3 escaños
Fue para el PP. A Teruel Existe le faltaron 1.946 votos.
FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR · ELABORACIÓN: ONDA CERO
En Madrid, por ejemplo, su último escaño se decidió por 1.340 votos entre el PP y el PSOE. La noche era para el PSOE, pero el voto CERA se lo dio al PP. Así, el PP pasó de contar con 136 diputados a tener 137, mientras que el PSOE se quedó en 121.
Por debajo de los 2.000 votos también quedaron Tarragona (Junts frente al PSC), Albacete (el PSOE frente a Vox, 1.412), Salamanca (1.495), Santa Cruz de Tenerife (1.565), Ceuta (1.587) y Teruel (el PP frente a Teruel Existe, 1.946).
2019, el año con más escaños en el aire
Escaños que se decidieron por menos de 2.000 votos en cada general. Con cuatro y cinco partidos grandes, las dos de 2019 sumaron 23; en 2000 solo hubo uno.
1979
7
1982
9
1986
5
1989
8
1993
5
1996
4
2000
1
2004
4
2008
3
2011
4
2015
9
2016
7
abr. 2019
11
nov. 2019
12
2023
9
Ver los datos
Escaños cuyo último reparto se decidió por pocos votos. Generales de 1979 a 2023.
|General
|< 2.000 votos
|< 1.000 votos
|1979
|7
|6
|1982
|9
|4
|1986
|5
|3
|1989
|8
|5
|1993
|5
|2
|1996
|4
|2
|2000
|1
|1
|2004
|4
|3
|2008
|3
|2
|2011
|4
|2
|2015
|9
|4
|2016
|7
|2
|abril de 2019
|11
|7
|noviembre de 2019
|12
|7
|2023
|9
|2
FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR · ELABORACIÓN: ONDA CERO