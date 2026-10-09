Paco Marhuenda: "No se puede aceptar que Sánchez diga lo del 'aticazo' cuando su suegro se hizo rico con la prostitución de hombres y mujeres"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha deslizado la posibilidad de que el Consejo de Ministros apruebe el indulto del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En una entrevista en eldiario.es, el líder del Ejecutivo ha asegurado que "están estudiando" llevar a la Diputación Permanente el perdón del fiscal tras haber sido condenado por el Supremo por un delito de revelación de secretos.

Una decisión que, para Paco Marhuenda, director del diario La Razón y tertuliano de Más de Uno, responde al carácter "autoritario" de Sánchez. A su juicio, el presidente debería ser inhabilitado como político por llevar a cabo acciones que van "en contra del espíritu constitucional y de la propia constitución".

Es una persona autoritaria a la que debería iniciarse un procedimiento para su inhabilitación como político

Marhuenda señala la prostitución del suegro de Sánchez

El tertuliano de Más de Uno considera inoportunas las críticas de Sánchez al "aticazo" de Ayuso cuando, en su entorno familiar, su suegro se lucró durante años de la prostitución. "No se puede aceptar que en una democracia un presidente haga referencia al aticazo cuando su suegro se hizo rico con negocios de prostitución de hombres y mujeres", explica.

Según Marhuenda, Pedro Sánchez ha llegado al nivel de degradación de señalar la compra del ático cuando en el propio Ejecutivo se produce un malgasto del dinero de manera frecuente. "Estamos con un presidente que ha llegado al nivel de degradación que es capaz de decir eso de un aticazo, teniendo en cuenta el despilfarro que se vive en Moncloa, los viajes a golpe de Falcon o la utilización de los palacios como si fueran de su propiedad".

La dureza de Feijóo en la campaña electoral

Otra de las cuestiones a las que el tertuliano y director hace referencia es al uso de la Diputación Permanente como salvaguarda del Gobierno. A falta de apoyo Parlamentario, Sánchez gobernará estos últimos meses "a golpe de real decreto ley".

Por ello, Marhuenda destaca la contundencia con la que el líder de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo, debería afrontar la campaña. "Tiene que tener claro que no puede hacer una política de oposición o una campaña electoral blanda, educada o suave, porque está ante el político más peligroso para una democracia", concluye.