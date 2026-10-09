Más de 38,7 millones de electores están llamados a votar en las elecciones del 29N y 1,6 millones participan por primera vez

Un total de 38.728.356 electores están llamados a votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, de los cuales 1.615.127 podrán participar por primera vez en estos comicios al haber cumplido 18 años desde los comicios anteriores.

Además, 2.769.645 electores residen en el extranjero, 444.335 más respeto a los comicios del 23 de julio de 2023 (2.325.310), según informa Instituto Nacional de Estadística (INE) en un comunicado.

Consulta del censo electoral y reclamaciones

El censo electoral de residentes en España se podrá consultar del 12 al 19 de octubre en los ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la OCE. Los electores residentes en el extranjero podrán comprobar sus datos de inscripción en estas mismas fechas en las oficinas consulares.

Los electores, tanto residentes en España como en el extranjero, podrán presentar reclamaciones a través de la Sede Electrónica del INE con el sistema Cl@ve aportando un certificado vigente de inscripción en el Padrón de su municipio de residencia o en el Registro de Matrícula Consular.

También podrán presentar reclamaciones a sus datos de inscripción en los ayuntamientos, consulados o en las delegaciones provinciales de la OCE en el mismo plazo, del 12 al 19 de octubre.

Cuándo se envían las tarjetas censales

Las tarjetas censales se enviarán a partir del 2 de noviembre. En ellas se informará de la mesa y el local electoral donde vota el elector.

Número de electores por circunscripciones

El siguiente cuadro recoge el número de electores a las Cortes generales por circunscripciones y orden alfabético:

TotalElectores Electores residentes en

Circunscripción España el extranjero

Total general 38.728.356 35.958.711 2.769.645

Albacete 308.541 299.580 8.961

Alicante 1.359.229 1.303.765 55.464

Almería 541.093 487.815 53.278

Álava 267.325 256.995 10.330

Asturias 979.077 835.489 143.588

Ávila 136.598 126.996 9.602

Badajoz 552.081 538.991 13.090

Baleares 870.718 828.603 42.115

Circunscripciones al Senado

Mallorca 679.423 644.898 34.525

Menorca 79.273 75.776 3.497

Ibiza 104.308 100.558 3.750

Formentera 7.714 7.371 343

Barcelona 4.398.757 4.133.070 265.687

Bizkaia 959.702 909.301 50.401

Burgos 300.630 278.257 22.373

Cáceres 339.508 320.973 18.535

Cádiz 1.042.157 1.007.105 35.052

Cantabria 523.083 473.210 49.873

Castellón 448.196 435.080 13.116

Ciudad Real 393.421 385.613 7.808

Córdoba 648.792 627.881 20.911

Coruña, A 1.106.690 928.212 178.478

Cuenca 151.410 147.707 3.703

Gipuzkoa 597.859 561.932 35.927

Girona 575.269 545.107 30.162

Granada 791.066 728.641 62.425

Guadalajara 208.773 202.546 6.227

Huelva 408.911 399.666 9.245

Huesca 175.954 166.279 9.675

Jaén 515.524 500.560 14.964

León 425.983 370.903 55.080

Lleida 326.300 304.391 21.909

Lugo 341.031 264.112 76.919

Madrid 5.536.913 5.038.039 498.874

Málaga 1.292.972 1.218.939 74.033

Murcia 1.144.308 1.099.682 44.626

Navarra 537.194 500.413 36.781

Ourense 360.252 249.128 111.124

Palencia 137.466 128.729 8.737

Palmas, Las 939.211 872.976 66.235

Circunscripciones al Senado

Gran Canaria 748.744 690.029 58.715

Fuerteventura 77.958 75.231 2.727

Lanzarote 112.509 107.716 4.793

Pontevedra 926.408 776.260 150.148

Rioja, La 259.798 238.491 21.307

Salamanca 304.762 268.176 36.586

Santa Cruz de Tenerife 927.138 802.038 125.100

Circunscripciones al Senado

Tenerife 795.104 710.472 84.632

Palma, La 92.353 66.157 26.196

Gomera, La 28.083 16.551 11.532

Hierro, El 11.598 8.858 2.740

Segovia 121.460 117.282 4.178

Sevilla 1.606.972 1.563.407 43.565

Soria 77.069 68.009 9.060

Tarragona 626.161 599.563 26.598

Teruel 106.251 100.360 5.891

Toledo 569.549 553.863 15.686

Valencia 2.067.797 1.984.563 83.234

Valladolid 440.219 422.478 17.741

Zamora 162.251 138.147 24.104

Zaragoza 760.968 730.065 30.903

Ceuta 65.591 62.234 3.357

Melilla 63.968 57.089 6.879