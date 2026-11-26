La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha confirmado su apoyo a Ada Colau y a la candidatura de Frente Amplio para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Carmena ha realizado estas declaraciones este jueves en Salamanca, donde ha participado en una charla-coloquio titulada 'Atocha, 50 años después: memoria, mujeres y libertad'. Allí ha explicado por qué decidió firmar el manifiesto de apoyo a la candidatura de Colau.

La exalcaldesa ha destacado que, a la hora de elegir a un representante político se tiene en cuenta los programas electorales, pero también las personas que los defienden: "Es muy importante plantearnos las medidas que se proponen, los proyectos generales sociales y luego las personas", ha señalado.

Carmena destaca la inteligencia y la trayectoria de Ada Colau

Carmena ha asegurado que conoce personalmente a la candidata de Frente Amplio y ha destacado dos cualidades que considera especialmente importantes. En primer lugar, ha subrayado su capacidad política e intelectual: "Es una persona inteligente, es evidente porque no hay nada más que escucharla".

En segundo lugar, Carmena ha destacado su relación personal con la candidata y ha explicado que ha tenido "la suerte de conocerla". "Además, es una buena persona", ha afirmado.

"Yo creo que en política hay que buscar la bondad, hay que buscar a la buena gente", ha añadido.

¿Le pidió Podemos que apoyara a Irene Montero?

Carmena también ha sido preguntada por la posibilidad de que Podemos se hubiera puesto en contacto con ella para solicitar su respaldo a la candidatura de Irene Montero.

La exalcaldesa ha negado haber recibido ninguna llamada de la formación morada y ha recordado que actualmente se encuentra alejada de la primera línea política.

"Cuando llegan las elecciones me parece muy legítimo que las personas que hemos tenido una actuación, pues tengamos algo que decir", ha explicado.

Su respaldo a Colau llega en un momento de división entre Podemos y Frente Amplio, que concurren por separado a las elecciones después de no alcanzar un acuerdo para presentar candidaturas conjuntas.

Su reflexión sobre la división de la izquierda

Carmena también ha abordado las dificultades de las formaciones de izquierdas para alcanzar acuerdos y ha defendido que estas diferencias responden, en parte, a su propia naturaleza política.

A su juicio, la izquierda tiende a ser más crítica porque busca introducir cambios en la sociedad, mientras que las formaciones conservadoras suelen defender posiciones más continuistas.

"La izquierda es siempre más innovadora, porque lo que hace es intentar cambiar, mejorar y por tanto por definición, es más difícil que sea más homogénea", ha señalado.

Por último, preguntada por el posible resultado de las elecciones del domingo, Carmena ha reconocido que no se atreve a hacer pronósticos.

La exalcaldesa ha defendido que, sea cual sea el resultado, todas las fuerzas políticas deben respetarlo y actuar conforme a los principios democráticos, los derechos humanos y la solidaridad.