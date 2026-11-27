Las elecciones del domingo se siguen con mucho interés fuera de España. Los grandes periódicos internacionales han retratado a nuestros candidatos y se han llevado las manos a la cabeza por la campaña que han llevado a cabo. ¿Cómo los grandes periódicos internacionales han visto la campaña y cómo retratan a nuestros candidatos?.

Ana Núñez explica en Más de uno que no hay que caer en el paternalismo trasnochado de pensar que todo lo que dicen de España en el mundo es trascendental. "Al fin y al cabo, somos adultos, hemos cumplido 40 años de historia en la Unión Europea y nos hemos ganado el derecho a caminar solos sin la ampulosa supervisión de los mayores. Pero es un ejercicio sano (y, también, divertido) cambiarnos las gafas y descubrir cómo nos ven los demás. Y, buceando estos días en la prensa internacional, se puede encontrar una radiografía interesante".

Cómo ve la prensa internacional la campaña en España

The Washington Post

The Washington Post recoge un artículo de Associated Press en el que el corresponsal en nuestro país, Joseph Wilson, dibuja a carboncillo a los candidatos: presenta a Pedro Sánchez como un "maestro de la evasión política" y un "superviviente", que ha burlado repetidamente a sus adversarios. Destaca su aspecto cuidado y su dominio del inglés. A Alberto Núñez Feijóo lo retrata como un administrador "sensato, moderno y eficaz" que ha evitado los escándalos. Y de Santiago Abascal dice que, "con su barba, su pecho ancho y sus trajes a medida, irradia una especie de machismo duro dentro de esa derecha populista global que aspira a entrar en los gobiernos".

Le Monde

¿Qué le ha llamado la atención a nuestra vecina Francia? Allí, celebrarán elecciones en abril y mayo y hay dos candidatos claros: la extrema derecha de Le Pen y la extrema izquierda de Mélenchon y, en medio, un gran puñado de potenciales aspirantes al centro. Se puede decir que se asemeja a la izquierda española: hay muchos partidos, pero el liderazgo en ese espacio es acuoso.

Quizá con ánimo de dar pistas a los suyos, Le Monde dedica un artículo a la campaña que se ha hecho en España con los youtubers, donde los políticos se llaman Pedro o Alberto y se cuentan intimidades y anécdotas. "Un formato muy rompedor", dice. Recuerda el diario cómo Sánchez le dice a Jordi Wild aquello de que ya no tiene coche y este le replica con un "¡Pero si ahora tienes un avión, no me…!".

Die Welt

Lo que le ha llamado la atención al diario alemán Die Welt es el vocabulario electoral y la ristra de insultos o ataques que se han dedicado los candidatos: Feijóo llamando "mafia" al Gobierno y el presidente Sánchez acusando al líder de la oposición de "colaboracionista", término que tiene un profundo impacto en una Alemania que carga con un pasado negro azabache. Se asombra también de ese "me gusta la fruta" y se pregunta qué ocurre con una democracia cuando los adversarios empiezan a tratarse como enemigos.

Financial Times

Y el Financial Times dedicó un editorial 'poco indulgente' hacia Sánchez: habla de un "gobierno zombi" y subraya que ha hecho campaña contra una derecha "autoritaria", mientras recurre cada vez más a los decretos. Este mismo periódico invita a echar la vista atrás y recuerda esa época de finales de los 90, cuando Tony Blair, Gerhard Schröder y Lionel Jospin representaban esa Europa de centroizquierda. Las elecciones en España, señala, "pueden marcar un giro porque inauguran un superciclo electoral como no se veía desde hace una generación".

Francia, Polonia e Italia llamarán a las urnas el próximo año; eso supone más de la mitad de todo el electorado europeo y las encuestas apuntan a que los liderazgos irán en dirección opuesta.

La desinformación rusa

Rusia también está interesada en estas elecciones. Según reveló Maldita.es, se detectó (y frenó) una campaña de desinformación rusa llamada 'Matrioska'. Habían suplantado la imagen de diarios como The Economist, Reuters y de otros medios españoles, se hicieron pasar por ellos para incorporar mensajes como que España solo podrá superar sus problemas económicos si levanta las sanciones a Moscú. "¿Cómo no nos íbamos a dar cuenta de que la solución a la crisis de vivienda pasa por el Kremlin?", explica Núñez.

La periodista termina la sección planteándose una pregunta incómoda: "¿Por qué la izquierda, española o europea, no deja de hablar sobre el peligro de la derecha y se pregunta de una vez por qué tantos ciudadanos se decantan por ella?".