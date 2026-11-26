A pocos días de la celebración de las elecciones generales este domingo 29 de noviembre, los partidos ultiman sus actos de cierre de campaña mientras el foco se ha dirigido a los famosos y sus tendencias políticas.

Uno de los momentos más virales de esta recta final de campaña ha sido el vídeo de la influencer, Laura Escanes, uniéndose al trend viral de 'Yo sí te voy a votar, Pedro Sánchez', al que respondió el propio presidente del Gobierno con el comentario: "Vamos, chicos".

Polémica entre Laura Escanes y María Pombo

Tras subirlo, la también creadora de contenido, Claudia Romero, publicó un vídeo en el que opinaba que no había el mismo respeto en redes sociales para una persona que revelaba su voto a la izquierda que para otra que revelaba su voto a la derecha, y decía que la decisión de Escanes la situaba "un par de escalones por debajo de lo que viene siendo la mayoría de edad intelectual y ética". Varias influencers aplaudieron la reflexión de Romero en el vídeo. Por ejemplo, María Pombo, que escribió "Amén"; Laura Matamoros o Rocío Osorno, que comentó: "Yo abiertamente digo que a Pedro Sánchez no lo voy a votar".

Después del posicionamiento público de Laura Escanes, otra influencer, Sofía Suescun, también quiso desvelar el sentido de su voto con un vídeo en el que aparecía haciendo ejercicio con la canción de 'Yo sí te voy a votar, Pedro Sánchez' de fondo, lo que también le valió varias críticas por algunos de sus seguidores.

El caso es que el mundo de los influencers se ha metido de lleno en la campaña electoral, pero no han sido los únicos que se han pronunciado abiertamente sobre a qué partido o bloque van a votar este próximo domingo.

¿Qué famosos optan más por las formaciones de izquierdas?

A los casos de Laura Escanes y Sofía Suescun, se suman los siguientes:

Bad Gyal : La cantante dijo durante un concierto: "Podemos estar muy jodidos por lo menos cuatro años".

: La cantante dijo durante un concierto: "Podemos estar muy jodidos por lo menos cuatro años". Zahara : Estará en el acto de cierre de campaña de Frente Amplio.

: Estará en el acto de cierre de campaña de Frente Amplio. Aitana : Durante un acto, dijo que había que "ir a votar para seguir avanzando y no retrocediendo", especialmente en los derechos de la mujer o de los colectivos vulnerables.

: Durante un acto, dijo que había que "ir a votar para seguir avanzando y no retrocediendo", especialmente en los derechos de la mujer o de los colectivos vulnerables. Aitana Sánchez-Gijón : ha pedido salir a votar para seguir avanzando en derechos e igualdad.

: ha pedido salir a votar para seguir avanzando en derechos e igualdad. Loles León : Participó en un mitin del PSOE en Barcelona.

: Participó en un mitin del PSOE en Barcelona. Pepe Viyuela : Aparece en un vídeo electoral del PSOE denunciando la censura en la cultura.

: Aparece en un vídeo electoral del PSOE denunciando la censura en la cultura. Joan Manuel Serrat : Ha mostrado su apoyo a la izquierda participando en un mitin del PSOE en Barcelona de manera virtual.

: Ha mostrado su apoyo a la izquierda participando en un mitin del PSOE en Barcelona de manera virtual. Javier Bardem : Es uno de los firmantes de una carta en la que pide el voto para el Frente Amplio.

: Es uno de los firmantes de una carta en la que pide el voto para el Frente Amplio. Rosa Montero : También ha pedido el voto para el Frente Amplio.

: También ha pedido el voto para el Frente Amplio. Rayden : Ha pedido el voto para el Frente Amplio.

: Ha pedido el voto para el Frente Amplio. Rodrigo Sorogoyen : ha pedido el voto para el Frente Amplio.

: ha pedido el voto para el Frente Amplio. Samantha Hudson : estará en el cierre de campaña de Frente Amplio.

: estará en el cierre de campaña de Frente Amplio. Dulceida : En unas declaraciones que realizó en una entrega de premios, aseguró que no quería que se retrocediera y esperaba que todo el mundo fuera a votar con "conciencia de clase".

: En unas declaraciones que realizó en una entrega de premios, aseguró que no quería que se retrocediera y esperaba que todo el mundo fuera a votar con "conciencia de clase". Luis García Montero : El escritor ha pedido el voto para el Frente Amplio.

: El escritor ha pedido el voto para el Frente Amplio. Pedro Almodóvar : El director de cine aseguró en una entrevista que hacían falta otros cuatro años más de gobierno progresista y tildó de "terrorífica" la opción PP-Vox.

: El director de cine aseguró en una entrevista que hacían falta otros cuatro años más de gobierno progresista y tildó de "terrorífica" la opción PP-Vox. Antonio López : El pintor cierra de forma simbólica la lista de Frente Amplio por Madrid.

: El pintor cierra de forma simbólica la lista de Frente Amplio por Madrid. Leire Martínez : La cantante aseguró que esperaba que ganase la izquierda el próximo 29N.

: La cantante aseguró que esperaba que ganase la izquierda el próximo 29N. Antonio de la Torre : El actor es uno de los firmantes del manifiesto de apoyo al Frente Amplio.

: El actor es uno de los firmantes del manifiesto de apoyo al Frente Amplio. Eduard Fernández : También ha firmado la carta de apoyo a Frente Amplio.

: También ha firmado la carta de apoyo a Frente Amplio. Rosalía: La cantante ha sido algo más comedida, pero en el discurso de entrega de un premio a Guitarrica de la Fuente por 'La bola negra' dijo: "Hoy en día hay derechos conseguidos que hay que seguir defendiendo. Cuando los tiempos son convulsos y tanto es cuestionado, películas como 'La bola negra' son más necesarias que nunca".

¿Qué famosos optan más por las formaciones de derechas?