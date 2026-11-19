A diez días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Aitana ha lanzado un mensaje a los españoles sobre el futuro del país. La cantante, que ha recibido el reconocimiento como Mujer del Año 2026 de la revista GQ, ha aprovechado su discurso de agradecimiento para reflexionar sobre la situación de los jóvenes, los derechos de las mujeres y la necesidad de preservar los avances sociales.

"Sé que estamos en un momento muy distendido, pero veo importante en este momento preelectoral hablar de algunas cosas", ha comenzado diciendo la artista, que ha reconocido que intenta "aprender más de nuestra historia" y comprender mejor la situación del país.

Con 27 años, Aitana ha admitido que vive en una situación "muy, muy, muy privilegiada", pero ha asegurado que no puede evitar pensar en las dificultades que atraviesa buena parte de su generación. En concreto, ha puesto el foco en los problemas para acceder a una vivienda, independizarse y construir un futuro con estabilidad.

El mensaje de Aitana ante las elecciones del 29N

En la parte final de su intervención, la cantante ha apelado a la empatía y al respeto entre quienes mantienen opiniones diferentes. Aitana ha defendido la necesidad de construir una sociedad en la que se respeten los derechos de todos, independientemente de las diferencias ideológicas.

"Cada vez tengo más claro que me gustaría vivir en una sociedad que, aunque pensemos diferente, tengamos todos empatía, que se respeten los derechos de todo el mundo y, sobre todo, que sigamos avanzando y no retrocediendo, por favor", ha concluido.

La artista, aunque no ha mencionado a ningún partido político ni ha pedido el voto para ninguna formación, ha centrado su discurso en reivindicar cuestiones sociales como el acceso a la vivienda, la igualdad y la protección de los derechos conquistados.