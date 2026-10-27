Feijóo mantiene que "la acampada de Sol debe ser levantada": "Hay que ver el lugar adecuado para no perjudicar al resto de los ciudadanos"

Un mes después del inicio de la acampada de la Puerta del Sol, algunos de sus "habitantes" comienzan a retornar a sus respectivas casas, aunque, de momento, el campamento sigue activo. Todo se remonta al desahucio de Maricarmen, de 87 años, quien acabó falleciendo en el hospital sin poder volver a su casa. Esto llevó al Sindicato de Inquilinas, seguido de varias organizaciones, a convocar una improvisada acampada en Sol para protestar por los problemas de vivienda que sufren los jóvenes y la falta de una vivienda asequible.

Dicho desahucio llevó al Gobierno a presentar dos decretos sobre vivienda, que fueron derogados en el Congreso de los Diputados al no obtener el "sí" de Junts, obligando a Sánchez a convocar elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

Feijóo: "La acampada debe ser levantada"

Esta misma mañana, el candidato del Partido Popular a las elecciones generales del 29 de noviembre ha sido entrevistado por Rafa Latorre en Más de uno, donde ha insistido en que "la acampada debería de ser levantada", pues, declara, "no cumple los parámetros que exige la libertad de circulación, la libertad de empresa y la salubridad mínima que se exige en las calles de Madrid".

Sigue así la tendencia mantenida con el alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quienes, desde el primer día prácticamente, han pedido que se levante la acampada.

Isabel Díaz Ayuso declaraba hace apenas unas semanas que en el kilómetro cero estaba imperando "la ley de la selva" azuzada por el Gobierno de España, que ha decidido "tener la ciudad reventada, atascada, incómoda porque no soporta que nos vaya bien", anunciando el cierre de la estación durante un par de días ante la necesidad de "trabajos de limpieza urgentes y de seguridad". "Hay condiciones de insalubridad dentro", explicaba Ayuso.

"La acampada de Sol es un lugar completamente inadecuado"

Así, preguntado por Rafa Latorre si cree que debería levantarse el campamento, él recalca que sí, además de introducir un aspecto a tener en cuenta en su opinión. "Libertad de expresión, sí, libertad de manifestación, sí, pero hay que ver el lugar adecuado para no perjudicar los derechos del resto de los ciudadanos". "Entiendo que la acampada de Sol durante todas estas semanas es un lugar completamente inadecuado", ha dicho, quizás, en referencia a la reciente agresión sexual vivida en este espacio el pasado domingo 25 de octubre.

Entiendo que la acampada de Sol durante todas estas semanas es un lugar completamente inadecuado

Acto seguido, ha expresado su duda respecto a la dimisión del delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien se ha mantenido "firme", según el Gobierno, e "inactivo", según el PP de Madrid, respecto al levantamiento de la acampada. "He visto que el delegado de Gobierno ha dimitido, no ha explicado por qué y se está levantando la acampada en Sol. ¿Cómo interpretamos todo esto?".

Rafa Latorre ha respondido que, como tal, no se está levantando. "Se está reduciendo", ha apostillado Rafa Latorre, a lo que Feijóo ha insistido en que "levantarse es reducir hasta que desaparezca".

Latorre además le ha sugerido que la dimisión de Francisco Martín Aguirre como delegado de Gobierno en Madrid está más relacionada con la información que adelantaba El País hace apenas unos días, que reflejaba el enfado de este al no ser incluido en las listas de las próximas elecciones generales, que con la acampada de la puerta del Sol.