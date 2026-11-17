La visita de Alberto Núñez Feijóo a Éibar (Guipúzcoa) ha tenido como principal objetivo apoyar a su candidato en Guipuzcoa, Jon Echeverría, tras los incidentes del fin de semana en Hernani en los que recibió descalificaciones e incluso lanzamiento de piedras, huevos y petardos.

En la jornada de hoy se han vuelto a producir varios momentos de tensión con algunos de los manifestantes que se encontraban en las inmediaciones del acto. Uno de ellos se ha dirigido directamente al candidato del PP por Guipúzcoa, Jon Echeverría.

"No me extraña que te pasen cosas, chaval", le ha espetado el hombre a Echeverría, tal y como se ha podido ver en imágenes de Espejo Público.

La frase se produce apenas tres días después de aquellos incidentes, que obligaron a intervenir a los agentes encargados de la seguridad. El candidato popular ha vuelto a acompañar este martes a Feijóo en su recorrido electoral por Euskadi.

El mismo hombre también increpa a Feijóo por las pensiones

En otro vídeo grabado durante la visita a Éibar, el mismo hombre aparece increpando al presidente del Partido Popular. Preguntado por los motivos de su enfado, asegura que ha dedicado prácticamente toda su vida al trabajo y expresa su preocupación por el futuro de su pensión.

"Yo he estado 47 años trabajando para tener una pensión digna y este hijo de la gran... no la va a subir", afirma en referencia a Feijóo.

El reproche del manifestante contrasta, en cualquier caso, con el compromiso electoral del PP de mantener la revalorización anual de las pensiones conforme al IPC. Feijóo ha defendido durante la campaña que las prestaciones deben seguir actualizándose para evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo.

Los incidentes contra Echeverría en Hernani

El comentario dirigido al candidato popular llega después de los altercados registrados el pasado sábado en Hernani, donde Echeverría sufrió el lanzamiento de piedras, huevos y petardos mientras participaba en un acto electoral.

Los incidentes se produjeron durante una visita de campaña en la localidad guipuzcoana y provocaron la intervención de los agentes de seguridad.

El episodio generó críticas del Partido Popular, que denunció las dificultades de sus representantes para desarrollar con normalidad determinados actos electorales en Euskadi.