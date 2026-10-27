Los disturbios de Barcelona irrumpen en la campaña del 29N: Sánchez condena la violencia y PP y Vox apelan al orden

Los disturbios registrados este fin de semana en Barcelona han irrumpido en la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Los candidatos conscientes del impacto que puede tener en los comicios se han pronunciado al respecto. Pedro Sánchez ha condenado los altercados y ha expresado su apoyo a las fuerzas de seguridad y a los comerciantes afectados, mientras PP y Vox señalan al Ejecutivo y piden reforzar la seguridad y el mantenimiento del orden público.

"Lo que hemos visto en Barcelona este fin de semana no es un acto de democracia: es puro vandalismo instigado desde las redes", ha escrito el presidente del Gobierno en su cuenta de X.

Sánchez ha recordado que hay una investigación en marcha y 128 personas detenidas que deberán responder ante la Justicia. "Este Gobierno lo tiene claro: cero tolerancia a los violentos y pleno apoyo a los agentes y a los comerciantes", ha añadido.

La publicación del presidente llega en un momento en el que los altercados han comenzado a generar preocupación por sus posibles consecuencias electorales. Según ha publicado Fernando Garea en El Español, en el equipo de campaña socialista temen que las imágenes de violencia favorezcan el discurso de seguridad y orden de PP y Vox.

La seguridad entra en el debate electoral

Los incidentes de Barcelona han introducido la violencia callejera en una precampaña en la que el PSOE había situado la vivienda, la economía y las políticas sociales entre sus principales argumentos.

Los saqueos, los daños en establecimientos comerciales y los enfrentamientos con los agentes han provocado reacciones políticas, aunque todavía no se conoce quién está detrás de las convocatorias que desembocaron en los disturbios. Otro de los nombres fuertes en las filas socialistas, Óscar López ha desvinculado tajantemente los incidentes y sus protagonistas de los manifestantes pacíficos que, según dice, salen a la calle a reclamar derechos de los españoles.

PP y Vox han aprovechado los altercados para insistir en la importancia de garantizar la seguridad ciudadana y exigir responsabilidades por lo ocurrido. El más contundente ha sido Santiago Abascal con una dura respuesta a Pedro Sánchez. "El único culpable eres tú, que llevas en el poder ocho años, les has abierto las puertas de par en par y has criminalizado permanentemente y sin piedad a todo el que lo ha avisado", ha señalado.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vinculado los disturbios con el clima de confrontación política y ha responsabilizado al Ejecutivo de alimentar la tensión.

"Al Gobierno le interesa la tensión, la violencia y la trinchera para que no se hable de lo que ha hecho en estos ocho años ni de sus casos de corrupción", ha afirmado en una entrevista con Vozpópuli.

Posible impacto en las urnas

El impacto de los disturbios también se ha analizado en la tertulia de 'Por fin' de Onda Cero. Elisa Beni ha advertido de la necesidad de impedir que los altercados se reproduzcan durante la campaña electoral.

"Los poderes públicos tienen que evitar que la violencia entre en la campaña y que la violencia pueda amenazar el ir a las urnas", ha señalado.

La periodista ha planteado incluso qué ocurriría si una convocatoria similar se produjera en vísperas de la votación: "Imaginaos que una convocatoria de estas se hace el sábado anterior a las votaciones".