El sueldo de un diputado tiene una parte igual para todos y otra que depende de dónde ha sido elegido y de qué cargo ocupa en la Cámara. La base es la asignación constitucional, de 3.366,99 euros brutos al mes en 2026. A eso se suma una indemnización para cubrir los gastos de la actividad parlamentaria, que es mayor para quienes vienen de fuera de Madrid.
Lo que cobran todos es lo siguiente:
- Asignación constitucional: 3.366,99 euros al mes. Tributa en el IRPF.
- Indemnización por gastos: 2.162,85 euros al mes los elegidos por circunscripciones distintas de Madrid y 1.032,38 euros los elegidos por Madrid. Está exenta de IRPF (Ley 35/2006, art. 17.2.b).
Los complementos por cargo
|Cargo
|Complemento de Mesa
|Gastos de representación
|Gastos de libre disposición
|Presidente del Congreso
|3.683,74
|4.000,26
|3.279,85
|Vicepresidentes
|1.449,90
|1.211,65
|847,57
|Secretarios de la Mesa
|1.132,08
|981,04
|811,91
|Portavoces
|-
|2.087,08
|1.110,33
|Portavoces adjuntos
|-
|1.704,48
|792,57
Se trata de una tabla con euros mensuales el pasado año 2026. En las comisiones, hay gastos de representación de 1.712,50 euros para los presidentes, 1.252,04 para vicepresidentes y portavoces y 834,71 para secretarios y portavoces adjuntos. Según el Congreso, los complementos de un mismo tipo de cargo no son acumulables, y todos tributan en el IRPF.
Otras ayudas
- El Congreso paga directamente el transporte público y el aparcamiento en estaciones y aeropuertos. Si van a la Cámara en su coche, reciben 0,26 euros por kilómetro y los peajes.
- Quienes no tienen coche oficial disponen de una tarjeta de taxi en Madrid con un límite de 3.000 euros al año.
- En viajes oficiales, dietas de 150 euros al día en el extranjero y 120 euros en España.
- Tienen despacho, iPad y teléfono móvil.