El sueldo de un diputado tiene una parte igual para todos y otra que depende de dónde ha sido elegido y de qué cargo ocupa en la Cámara. La base es la asignación constitucional, de 3.366,99 euros brutos al mes en 2026. A eso se suma una indemnización para cubrir los gastos de la actividad parlamentaria, que es mayor para quienes vienen de fuera de Madrid.

Lo que cobran todos es lo siguiente:

Asignación constitucional: 3.366,99 euros al mes. Tributa en el IRPF.

3.366,99 euros al mes. Tributa en el IRPF. Indemnización por gastos: 2.162,85 euros al mes los elegidos por circunscripciones distintas de Madrid y 1.032,38 euros los elegidos por Madrid. Está exenta de IRPF (Ley 35/2006, art. 17.2.b).

Los complementos por cargo

Cargo Complemento de Mesa Gastos de representación Gastos de libre disposición Presidente del Congreso 3.683,74 4.000,26 3.279,85 Vicepresidentes 1.449,90 1.211,65 847,57 Secretarios de la Mesa 1.132,08 981,04 811,91 Portavoces - 2.087,08 1.110,33 Portavoces adjuntos - 1.704,48 792,57

Se trata de una tabla con euros mensuales el pasado año 2026. En las comisiones, hay gastos de representación de 1.712,50 euros para los presidentes, 1.252,04 para vicepresidentes y portavoces y 834,71 para secretarios y portavoces adjuntos. Según el Congreso, los complementos de un mismo tipo de cargo no son acumulables, y todos tributan en el IRPF.

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