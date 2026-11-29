Irene Montero fue diputada en las anteriores cuatro legislaturas en el Congreso de los Diputados, hasta el pasado mes de agosto de 2023 causó baja al dejar la cartera de Igualdad y posteriormente dio el salto a la UE para ser eurodiputada por Podemos.

Además de ser ministra de Igualdad, fue vocal de la Comisión Consultiva de Nombramientos de 2019 a 2020, vocal de la Comisión de Igualdad de 2020 a 2023, portavoz de la Junta de Portavoces en 2020 y vocal suplente de la Diputación Permanente en 2023.

Cuál es el patrimonio de Irene Montero

Según datos de la Comisión Europea en 2025, Irene Montero tiene un salario bruto anual de 135.063,12 euros, siendo un salario bruto mensual de 11.255.26 euros repartido en 12 pagas.

Por otro lado, en el último documento que aparece en la web del Congreso de los Diputados, con fecha 29 de noviembre de 2019, constaba que Montero percibió un salario como diputada de 79.025,73 euros, además de figurar tres cuentas corrientes personales con 54.261,22 euros, 75.388,22 (fondos de herencia) y 6.541,03 euros en una cuenta corriente compartida.

En cuanto a los bienes inmuebles, constan dos viviendas en Madrid, otra en Ávila, así como un almacén y una finca urbana también en Ávila. Todas ellas, salvo la vivienda en Madrid, provienen de herencia. Por último, aparece un préstamo hipotecario por su vivienda de 540.000 euros que fue concedido en mayo de 2018 y del que queda pendiente un saldo de 467.657,27 euros. Cabe recordar que estas cifras son de hace siete años.