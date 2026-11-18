Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido liderado por Alvise Pérez, busca conseguir su primer escaño en unas elecciones generales. Las encuestas de cara al 29 de noviembre sitúan a la formación alrededor del 2% de los votos.

Según el promedio de los 22 sondeos publicados hasta el 15 de noviembre y recopilados por Onda Cero, SALF obtiene un 1,9% de estimación de voto nacional. La formación se mantiene así lejos de los porcentajes de los cuatro principales partidos, aunque el sistema electoral español permite que una candidatura con un apoyo reducido en el conjunto del país consiga representación si concentra suficientes votos en determinadas provincias.

La clave para Alvise Pérez está, por tanto, en el reparto territorial de sus apoyos y en la competencia con el resto de las candidaturas.

Cuántos votos necesita SALF para conseguir un diputado

En las elecciones generales, los 350 escaños del Congreso no se reparten directamente según el porcentaje de votos obtenido en toda España. Cada provincia constituye una circunscripción electoral y dispone de un número determinado de diputados.

Además, la legislación establece una barrera del 3% de los votos válidos en cada circunscripción para participar en el reparto de escaños. Sin embargo, superar ese porcentaje no garantiza conseguir representación, especialmente en las provincias que eligen pocos diputados.

Madrid y Barcelona presentan unas condiciones diferentes porque reparten un número elevado de escaños. En ambas, alcanzar el 3% provincial puede permitir competir por un diputado, aunque el resultado depende también de los votos obtenidos por los demás partidos.

Tomando como referencia la participación registrada en Madrid en las elecciones generales de 2023, ese 3% equivaldría aproximadamente a 108.000 votos. Se trata de una cifra orientativa, no de un umbral fijo para el 29N.

En provincias más pequeñas, el porcentaje necesario para conseguir representación puede superar ampliamente el 10%.

Madrid y Barcelona, las provincias que pueden marcar la diferencia

Los modelos provinciales sitúan a Madrid y Barcelona entre las circunscripciones que requieren menores porcentajes de voto para que SALF pueda acceder al reparto de diputados.

Según las estimaciones, la formación registra un 1,92% en Madrid y un 1,78% en Barcelona. En ambos casos, el modelo sitúa en el 3% el porcentaje de referencia para obtener su primer escaño, suponiendo que el resto de los votos se mantuviera constante.

En Madrid, el modelo calcula que SALF necesitaría unos 39.100 votos más respecto a su estimación actual, utilizando como referencia la participación de 2023. En Barcelona, la diferencia sería de unos 32.700 votos.

Por qué el 3% nacional no garantiza entrar en el Congreso

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que las candidaturas deben alcanzar al menos el 3% de los votos válidos en una provincia para participar en el reparto de sus diputados.

Después se aplica el sistema D'Hondt, que distribuye los escaños según los cocientes obtenidos por cada candidatura.

Esto significa que SALF podría superar el 3% de los votos en el conjunto de España y no conseguir ningún diputado, si sus apoyos estuvieran demasiado repartidos. También podría obtener representación con un porcentaje nacional inferior si concentrara suficientes votos en una provincia.

La cuestión para Alvise Pérez no es únicamente cuántos españoles voten a Se Acabó la Fiesta, sino dónde lo hagan. El resultado del 29 de noviembre determinará si esos apoyos son suficientes para conseguir su primer escaño en el Congreso.