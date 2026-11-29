Con el cierre de los colegios, termina la jornada electoral y comienza el tiempo de recuento. Cada mesa prepara los sobres de los electores y es el momento de contar. El escrutinio es público y no se interrumpe: en primer lugar, se cuentan las papeletas del Congreso y posteriormente las del Senado, además de los votos por correo. El presidente de la mesa saca los sobres uno a uno, lee en voz alta el voto y muestra cada papeleta a los presentes, esto es, vocales de la mesa, y también interventores y apoderados de los partidos en la sala.

Al finalizar el recuento, se compara el número de sobres con el de los votantes anotados por la mesa y se anuncia el resultado, con el acta de escrutinio correspondiente de la mesa electoral. Una copia de este acta debe ir a la persona designada por la Administración para facilitar la información provisional sobre los resultados y así servir para que el Ministerio del Interior publique los datos del escrutinio hasta el momento. Es así cómo va evolucionando la noche y se van sumando los escaños con respecto a lo que se lleva escrutado.

El 29N hora a hora: de las 8:00 al recuento Qué pasa en los colegios electorales el día de las elecciones y cuándo llegan los resultados. 8:00 Se constituyen las mesas Presidente, vocales y suplentes, en el colegio. A las 8:30 se firma el acta. 9:00 Abren los colegios La votación sigue sin interrupción hasta las 20:00. 14:00 y 18:00 Datos de avance de la participación Son las horas de los avances del Ministerio del Interior en todas las generales desde 1986. 20:00 Cierran los colegios Vota quien esté dentro o en la puerta. Luego entran en la urna los votos por correo y votan los miembros de la mesa. Desde las 20:00 Recuento en cada mesa Primero el Congreso y después el Senado. El acta se cuelga en la puerta. Noche del 29 Resultados provisionales Los publica el Ministerio del Interior. No incluyen el voto de los residentes en el extranjero. 4 de diciembre Escrutinio general Las juntas provinciales suman el voto exterior. Es el resultado oficial. FUENTE: LOREG Y MINISTERIO DEL INTERIOR · ELABORACIÓN: ONDA CERO

El resultado oficial, en diciembre

Una vez conocido el escrutinio provisional, las juntas electorales provinciales correspondientes realizan el escrutinio general a partir del quinto día después de la votación. En este caso, sería el viernes 4 de diciembre y debe finalizar como tarde el lunes 7 de diciembre.

Será entonces cuando se cuenten los votos de los residentes en el extranjero, que los consulados envían por valija diplomática al Ministerio de Exteriores. A su vez, Exteriores lo remite a las juntas y se suman al recuento. Por ello, el reparto de escaños puede variar en algún caso ajustado.

Reclamaciones, proclamación, investidura...

Tras el escrutinio, los representantes de las candidaturas tienen un día para reclamar ante la junta provincial, que resuelve en otro día, y cabe recurso ante la Junta Electoral Central.

Después, cada junta proclama a los electos. La fecha exacta depende de si hay reclamaciones. La Junta Electoral Central publica los resultados oficiales en el BOE en un plazo de 40 días.