La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno y ya diputada electa en el Congreso, Ada Colau, invitó este domingo a todas las izquierdas a coordinarse y alumbrar una estrategia para evitar "un retroceso en derechos y libertades" a manos del inminente Gobierno de PP y Vox.

Lo hizo en su comparecencia al término de la noche electoral que deparó una mayoría absoluta para PP con Vox y apenas 10 escaños para el Frente, la tercera parte de los 31 que Sumar obtuvo en las elecciones generales de 2023.

Colau interpretó que "claramente ha habido una movilización en contra de algo", un "malestar social" que "pedía un cambio" y que las izquierdas no han sido capaces de responder con "una alternativa en positivo lo suficientemente fuerte".

Llamamiento a las izquierdas de España

En esta situación, emplazó a las izquierdas "plurales" de España: "Tenemos una tarea que nos encomienda gran parte de la sociedad, que es hablar entre nosotras, coordinarnos, dialogar y hacer una estrategia para revertir estos resultados lo antes posible".

Haciéndolo, se declaró "convencida" de que España pondrá "más pronto que tarde" a la "extrema derecha" en el sitio donde, según ella, "tiene que estar": en la oposición.