Hay una comunidad autónoma que siempre acierta, porque el partido político que gana en ella, es el que acaba ganando las elecciones generales. Se trata de Aragón y en los comicios del 29N volverá a estar en el foco de la información porque siempre se ha considerado el 'Ohio español'.

El sociólogo Ignacio Urquizo define a Aragón como "una España en miniatura" porque es el reflejo de los valores medios del país. "Combina zonas muy despobladas con una gran ciudad, que es lo que pasa en España. Además, hay dos partidos muy fuertes tradicionales, PP y PSOE, y dos partidos regionales, uno de izquierdas y otro de derechas", explicaba en Onda Cero hace nueve meses, con motivo de las elecciones autonómicas aragonesas.

Estas formaciones regionales de izquierdas y derechas, aunque no tienen tanta relevancia como en Cataluña o País Vasco, tampoco tienen el peso reducido que muestran en territorios como Murcia o Alicante. Además, cuando ha surgido un nuevo partido -Podemos, Ciudadanos, Vox, también ha tenido muy fuerte presencia en Aragón".

Similitudes en los datos de empleo, formación o la proporción de mujeres y personas mayores de 65

El sociólogo ha ido más allá y las similitudes entre el conjunto de España y Aragón no se limitan a la política. Por ejemplo, en una encuesta de Metroscopia realizada en febrero con motivo de las elecciones autonómicas, el 41% de los aragoneses se situaba a la izquierda, el 16% en el centro y el 31% a la derecha; en el conjunto de España, las cifras eran prácticamente idénticas: 40%, 16% y 29%, respectivamente.

Estas coincidencias se repiten en otros indicadores. Por ejemplo, la proporción de mujeres ronda el 50% en España y Aragón, con una edad media de 45 años, mientras que el porcentaje de mayores de 65 años es del 21% en España y del 22% en Aragón. También son muy similares las cifras de empleo. En febrero, el 16% de los aragoneses se declaró empleado público, frente al 15% en el conjunto del país, mientras que el 43% trabajaba en el sector privado en Aragón, por el 42% en España.

Incluso los niveles educativos son parejos. El 32% de los aragoneses afirma tener estudios de BUP, FP o bachillerato, frente al 34% en España, y el 48% declara estudios universitarios, frente al 46% nacional. La principal diferencia aparece en los ingresos: mientras que en Aragón el 13% reconoce tener recursos insuficientes y el 30% vive con comodidad, en España esas cifras son del 20% y el 26%, respectivamente.

Desde 1977, el partido más votado en Aragón, ha ganado finalmente las elecciones

Por ello, Urquizu insistía en febrero en que los resultados de Aragón no deben interpretarse como una simple anécdota regional, sino como una señal de lo que puede ocurrir en las elecciones generales. "Para ganar en España primero hay que ganar en Aragón", aseguró, antes de señalar que la atención estaría puesta en municipios como Alcañiz, Fraga, Barbastro, Tarazona, Zuera, Calamocha o Aínsa, cuyos resultados podrían anticipar el rumbo político del país.

Esta coincidencia siempre ha ocurrido, desde las primeras elecciones democráticas celebradas en 1977. Ese año, el partido más votado fue la UCD, formación que ganó los comicios. El mismo resultado obtuvo en 1979 el partido de Adolfo Suárez. Durante las cuatro legislaturas seguidas de Felipe González también se dio la misma coincidencia.

En 1996 y 2000, el PP ganó en Aragón y José María Aznar fue presidente, mientras que en 2004 y 2008 pasó lo mismo con el PSOE y José Luis Rodríguez Zapatero. En 2011, 2015 y 2016 la victoria fue para los populares y en abril y noviembre de 2019 para el PSOE.

En 2023 se dio la circunstancia de que el PP fue el más votado en Aragón y en el conjunto de España, pero no fue suficiente para que los populares gobernaran porque no contaban con los apoyos suficientes. Ahora falta por ver si esta profecía se cumple este 29N.