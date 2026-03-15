Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Zamora

Zamora vuelve a desempeñar su papel en el mapa autonómico con la elecciones de Castilla y León. La provincia reparte 7 procuradores, una cifra que la sitúa en el grupo de circunscripciones con menor peso demográfico, pero cuya aportación puede resultar determinante en un Parlamento compuesto por 81 escaños.

Recordemos que estos comicios se celebran cuatro años después de los comicios de 2022, que llegaron de forma anticipada. En esta ocasión, el proceso responde al calendario ordinario de la legislatura.

A continuación, puedes consultar los resultados oficiales en tiempo real en la provincia de Zamora: porcentaje de voto, evolución del escrutinio y distribución de escaños.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 0,47% Actualizado a las: 20:19 Castilla y León

Zamora DATOS PACTOS Partido Escaños % Votos PP 4 43,09 181 PSOE 2 29,28 123 VOX 1 20 84 U.P.L. 0 1,9 8 IU-MS-VQ 0 1,42 6 AD-EV 0 1,19 5 PREPAL 0 0,47 2 SALF 0 0,47 2 PACMA 0 0,47 2 PODEMOS - AV 0 0,47 2 SAE 0 0,23 1 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,23 1 MUNDO+JUSTO 0 0 0 PCAS-TC 0 0 0 NUEVECYL 0 0 0 Cs 0 0 0 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 64,15% +3.4 % Votos contabilizados: 426 0,47% Abstenciones: 238 35,84% Votos en blanco: 3 0,71% Votos nulos: 6 1,4%

Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026

El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.

Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -las nueve provincias de la comunidad- y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt, un sistema que tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos con un voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 41 procuradores se convierte en la referencia clave para analizar los posibles pactos postelectorales y la gobernabilidad de Castilla y León.

Reparto de escaños en Zamora

Zamora elige 7 representantes mediante el sistema D’Hondt, con una barrera electoral del 3% de los votos válidos emitidos en la provincia.

Al tratarse de una provincia con un número reducido de escaños, el sistema favorece claramente a las dos fuerzas más votadas. La obtención de un tercer o cuarto procurador por parte de otras candidaturas exige porcentajes significativos dentro del ámbito provincial.

Calculadora de pactos

Cómo ha votado históricamente Zamora

El comportamiento electoral en Zamora ha estado tradicionalmente marcado por una fuerte implantación del Partido Popular, especialmente en el medio rural, que concentra una parte muy relevante del censo provincial. La capital presenta mayor pluralidad, aunque sin alterar de forma estructural la ventaja histórica del bloque conservador.

En 2022, el PP volvió a situarse como primera fuerza en la provincia, con el PSOE como segunda opción. Vox logró representación en un escenario de concentración del voto de centro-derecha tras la desaparición de Ciudadanos respecto a 2019.

En 2019, el panorama fue más fragmentado, con presencia de más formaciones en el reparto y un equilibrio más abierto que se simplificó en la siguiente convocatoria.