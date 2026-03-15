Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Valladolid

Este domingo se celebran las elecciones autonómicas de Castilla y León 2026, una cita con las urnas que llega cuatro años después de los comicios de 2022, cuando Alfonso Fernández Mañueco (PP) revalidó la Presidencia tras el adelanto electoral. La provincia de Valladolid, una de las más pobladas y políticamente relevantes de la comunidad, vuelve a desempeñar un papel clave en el reparto de escaños. Aquí se eligen 15 procuradores a las Cortes de Castilla y León, una cifra que convierte a esta circunscripción en la que mayor representación tiene.

A continuación, puedes consultar los resultados oficiales en tiempo real en Valladolid: el reparto de escaños, el porcentaje de voto por partido y la evolución del escrutinio conforme se actualizan los datos.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 17,97% Actualizado a las: 21:06 Castilla y León

Valladolid DATOS PACTOS Partido Escaños % Votos PP 6 36,14 18.227 PSOE 6 32,74 16.513 VOX 3 20,95 10.570 IU-MS-VQ 0 3,43 1.732 SALF 0 1,44 729 PODEMOS - AV 0 0,81 411 Cs 0 0,53 269 PACMA 0 0,47 242 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,4 205 MEV 0 0,4 203 PCAS-TC 0 0,27 139 FE de las JONS 0 0,17 88 MUNDO+JUSTO 0 0,15 80 NUEVECYL 0 0,15 80 PCTE 0 0,15 79 PANCAL-URCI 0 0,07 39 XAV 0 0,03 19 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 67,47% +0.7 % Votos contabilizados: 51.056 17,97% Abstenciones: 24.614 32,52% Votos en blanco: 809 1,6% Votos nulos: 622 1,21%

Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026

El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.

Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -las nueve provincias de la comunidad- y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt, un sistema que tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos con un voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 41 procuradores se convierte en la referencia clave para analizar los posibles pactos postelectorales y la gobernabilidad de Castilla y León.

Reparto de escaños en Valladolid

Valladolid reparte 15 procuradores mediante el sistema D’Hondt, con una barrera electoral del 3% de los votos válidos en la provincia. Esto favorece a las formaciones más votadas y penaliza a aquellas que se quedan cerca del umbral sin alcanzarlo.

En esta circunscripción, el último escaño suele estar especialmente disputado. Históricamente, la pugna por el decimoquinto procurador ha sido determinante para inclinar el bloque ideológico (derecha o izquierda) en el conjunto de la comunidad.

Calculadora de pactos

Así ha votado históricamente Valladolid

Desde la configuración autonómica actual, Valladolid ha mostrado una tendencia mayoritariamente conservadora, aunque con alternancias parciales y momentos de mayor fragmentación:

Década de 1990 y 2000: hegemonía clara del PP.

2015 y 2019: irrupción de nuevas fuerzas (Ciudadanos y Podemos) y mayor fragmentación.

2022: concentración del voto en PP y Vox dentro del bloque de derechas, y retroceso de las fuerzas emergentes.

La capital vallisoletana y su área metropolitana suelen registrar un comportamiento algo más plural que el entorno rural, donde el PP mantiene una ventaja estructural.