Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Soria

Soria vuelve a las urnas en las elecciones autonómicas de 2026 para elegir a sus representantes en las Cortes de Castilla y León. La provincia reparte 5 procuradores, el número más reducido de la comunidad junto a otras circunscripciones de menor población, dentro de un Parlamento autonómico compuesto por 81 escaños.

La cita se celebra cuatro años después de los comicios de 2022, que fueron convocados de manera anticipada. En esta ocasión, el proceso responde al calendario ordinario de la legislatura.

Consulta a continuación los resultados oficiales en tiempo real en la provincia de Soria: evolución del escrutinio, porcentaje de voto por candidatura y reparto de escaños.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 2,81% Actualizado a las: 20:19 Castilla y León

Soria DATOS PACTOS Partido Escaños % Votos PP 2 41,16 580 PSOE 1 21,07 297 SY 1 17,45 246 VOX 1 16,03 226 SALF 0 1,06 15 PACMA 0 0,49 7 PODEMOS - AV 0 0,49 7 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,35 5 IU-MS-VQ 0 0,35 5 PCAS-TC 0 0,14 2 NUEVECYL 0 0,14 2 Cs 0 0,07 1 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 74,46% +8.7 % Votos contabilizados: 1.426 2,81% Abstenciones: 489 25,53% Votos en blanco: 16 1,13% Votos nulos: 17 1,19%

Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026

El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.

Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -las nueve provincias de la comunidad- y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt, un sistema que tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos con un voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 41 procuradores se convierte en la referencia clave para analizar los posibles pactos postelectorales y la gobernabilidad de Castilla y León.

Reparto de escaños en Soria

Soria elige 5 representantes mediante el sistema D’Hondt, con una barrera electoral del 3% de los votos válidos emitidos en la provincia.

Al tratarse de la circunscripción con menor número de procuradores, el sistema presenta una proporcionalidad muy limitada. En la práctica, el reparto suele concentrarse en dos o tres fuerzas, y el último escaño puede decidirse por márgenes muy estrechos.

Calculadora de pactos

Cómo ha votado históricamente Soria

El comportamiento electoral soriano ha estado tradicionalmente marcado por una fuerte implantación del Partido Popular, especialmente en el medio rural, que concentra la mayor parte del censo provincial. Sin embargo, en los últimos ciclos también han tenido presencia candidaturas de carácter provincialista que han condicionado el reparto de escaños.

En 2022, el PP fue la fuerza más votada en la provincia, seguido del PSOE. Además, formaciones de ámbito provincial lograron representación, reflejando la especificidad política de Soria dentro del mapa autonómico.

En 2019, el escenario fue más fragmentado, con entrada de nuevas fuerzas y un reparto más plural, algo especialmente relevante en una circunscripción con solo 5 escaños.