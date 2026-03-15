Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Segovia

Segovia participa en las elecciones autonómicas de 2026 con la elección de sus representantes en las Cortes de Castilla y León. La provincia reparte 6 procuradores, lo que la sitúa entre las circunscripciones con menor número de escaños dentro del Parlamento autonómico, compuesto por 81 representantes.

La convocatoria se produce cuatro años después de los comicios de 2022, celebrados entonces tras el adelanto electoral. En esta ocasión, el proceso responde al calendario ordinario de la legislatura autonómica.

A continuación, puedes consultar los resultados oficiales en tiempo real en la provincia de Segovia: porcentaje de voto por partido, evolución del escrutinio y reparto de escaños.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 0,96% Actualizado a las: 20:19 Castilla y León

Segovia DATOS PACTOS Partido Escaños % Votos PP 4 49,93 395 PSOE 2 23,26 184 VOX 1 15,8 125 IU-MS-VQ 0 2,14 17 PCAS-TC 0 1,64 13 NUEVECYL 0 1,64 13 SALF 0 1,39 11 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,75 6 PACMA 0 0,5 4 MUNDO+JUSTO 0 0,25 2 PODEMOS - AV 0 0,25 2 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 71,18% +6.2 % Votos contabilizados: 803 0,96% Abstenciones: 325 28,81% Votos en blanco: 19 2,4% Votos nulos: 12 1,49%

Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026

El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.

Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -las nueve provincias de la comunidad- y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt, un sistema que tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos con un voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 41 procuradores se convierte en la referencia clave para analizar los posibles pactos postelectorales y la gobernabilidad de Castilla y León.

Reparto de escaños en Segovia

Segovia elige 6 representantes mediante el sistema D’Hondt, con una barrera electoral del 3% de los votos válidos emitidos en la provincia.

Al tratarse de una provincia con pocos escaños, el sistema tiende a concentrar la representación en las dos fuerzas más votadas. La obtención de un tercer procurador por parte de otra candidatura exige porcentajes sólidos y una fragmentación limitada del voto.

Calculadora de pactos

Cómo ha votado históricamente Segovia

El comportamiento electoral en Segovia ha mostrado históricamente una clara ventaja del Partido Popular, especialmente en el medio rural, donde se concentra buena parte del electorado provincial. La capital segoviana presenta un perfil algo más competitivo, aunque sin alterar de forma estructural esa tendencia predominante.

En 2022, el PP volvió a ser la fuerza más votada en la provincia, seguido del PSOE. Vox logró representación en un contexto de concentración del voto en el bloque de derechas tras la desaparición de Ciudadanos respecto a la cita de 2019.

En 2019, el escenario fue más fragmentado, con presencia de varias formaciones en el reparto y un equilibrio más abierto que se simplificó en la siguiente convocatoria.