ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN 2026

Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Segovia

Consulta los resultados de las elecciones de Castilla y León en Segovia y los escaños que han conseguido PP, PSOE, Vox, Podemos, etc.

Resultados Elecciones Castilla y León en directo: sigue el escrutinio con Carlos Alsina

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Madrid |

Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Segovia
Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Segovia | ondacero.es

Segovia participa en las elecciones autonómicas de 2026 con la elección de sus representantes en las Cortes de Castilla y León. La provincia reparte 6 procuradores, lo que la sitúa entre las circunscripciones con menor número de escaños dentro del Parlamento autonómico, compuesto por 81 representantes.

La convocatoria se produce cuatro años después de los comicios de 2022, celebrados entonces tras el adelanto electoral. En esta ocasión, el proceso responde al calendario ordinario de la legislatura autonómica.

A continuación, puedes consultar los resultados oficiales en tiempo real en la provincia de Segovia: porcentaje de voto por partido, evolución del escrutinio y reparto de escaños.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M

ESCRUTINIO: 0,96%

Actualizado a las: 20:19

Resultado de las elecciones en

Segovia El Espinar Cuéllar Palazuelos de Eresma Real Sitio de San Ildefonso La Lastrilla Cantalejo San Cristóbal de Segovia Nava de la Asunción Carbonero el Mayor
DATOS
PACTOS
Partido Escaños % Votos
PP 4 49,93 395
PSOE 2 23,26 184
VOX 1 15,8 125
IU-MS-VQ 0 2,14 17
PCAS-TC 0 1,64 13
NUEVECYL 0 1,64 13
SALF 0 1,39 11
ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,75 6
PACMA 0 0,5 4
MUNDO+JUSTO 0 0,25 2
PODEMOS - AV 0 0,25 2

* El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia.

Tabla que contiene el resumen del escrutinio
Resumen del escrutinio:

Participación: 71,18%

+6.2 %
Votos contabilizados: 803 0,96%
Abstenciones: 325 28,81%
Votos en blanco: 19 2,4%
Votos nulos: 12 1,49%

Resultado de las elecciones en

Segovia El Espinar Cuéllar Palazuelos de Eresma Real Sitio de San Ildefonso La Lastrilla Cantalejo San Cristóbal de Segovia Nava de la Asunción Carbonero el Mayor

Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026

El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.

Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -las nueve provincias de la comunidad- y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt, un sistema que tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos con un voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 41 procuradores se convierte en la referencia clave para analizar los posibles pactos postelectorales y la gobernabilidad de Castilla y León.

Reparto de escaños en Segovia

Segovia elige 6 representantes mediante el sistema D’Hondt, con una barrera electoral del 3% de los votos válidos emitidos en la provincia.

Al tratarse de una provincia con pocos escaños, el sistema tiende a concentrar la representación en las dos fuerzas más votadas. La obtención de un tercer procurador por parte de otra candidatura exige porcentajes sólidos y una fragmentación limitada del voto.

Calculadora de pactos

Cómo ha votado históricamente Segovia

El comportamiento electoral en Segovia ha mostrado históricamente una clara ventaja del Partido Popular, especialmente en el medio rural, donde se concentra buena parte del electorado provincial. La capital segoviana presenta un perfil algo más competitivo, aunque sin alterar de forma estructural esa tendencia predominante.

En 2022, el PP volvió a ser la fuerza más votada en la provincia, seguido del PSOE. Vox logró representación en un contexto de concentración del voto en el bloque de derechas tras la desaparición de Ciudadanos respecto a la cita de 2019.

En 2019, el escenario fue más fragmentado, con presencia de varias formaciones en el reparto y un equilibrio más abierto que se simplificó en la siguiente convocatoria.

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