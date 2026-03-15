Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Salamanca

Salamanca afronta una nueva cita autonómica con la elección de sus representantes en las Cortes de Castilla y León. La provincia reparte 10 procuradores, una cifra que la sitúa en el grupo de circunscripciones de peso medio dentro del Parlamento autonómico y que puede resultar determinante en escenarios de mayoría ajustada.

Las elecciones de 2026 se celebran cuatro años después de los comicios de 2022, que tuvieron carácter anticipado. En esta ocasión, la legislatura ha agotado su recorrido y el proceso se encuadra en el calendario ordinario.

A continuación, puedes consultar los resultados oficiales en tiempo real en la provincia de Salamanca: porcentaje de voto por partido, evolución del escrutinio y distribución de escaños.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 0,89% Actualizado a las: 20:16 Castilla y León

Burgos DATOS PACTOS Partido Escaños % Votos PP 6 48,12 861 PSOE 3 23,42 419 VOX 2 19,17 343 SALF 0 1,67 30 VBM 0 1,17 21 IU-MS-VQ 0 1,11 20 Cs 0 0,83 15 PCAS-TC 0 0,72 13 PODEMOS - AV 0 0,55 10 PACMA 0 0,5 9 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,33 6 MUNDO+JUSTO 0 0,27 5 DECIDE-NUEVECYL 0 0,16 3 PCTE 0 0,16 3 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 72,46% +9.7 % Votos contabilizados: 1.813 0,89% Abstenciones: 689 27,53% Votos en blanco: 31 1,73% Votos nulos: 24 1,32%

Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026

El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.

Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -las nueve provincias de la comunidad- y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt, un sistema que tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos con un voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 41 procuradores se convierte en la referencia clave para analizar los posibles pactos postelectorales y la gobernabilidad de Castilla y León.

Reparto de escaños en Salamanca

Salamanca elige 10 procuradores mediante el sistema D’Hondt, con una barrera electoral del 3% de los votos válidos emitidos en la provincia.

Con este volumen de representación, el sistema tiende a beneficiar a las dos o tres fuerzas más votadas, mientras que la entrada de una cuarta candidatura exige superar con claridad el umbral efectivo que marca la competencia provincial.

Calculadora de pactos

Cómo ha votado históricamente Guijuelo

Guijuelo ha mostrado históricamente un perfil electoral relativamente estable, con ventaja recurrente del Partido Popular en el ámbito autonómico. No obstante, el PSOE ha mantenido una presencia significativa, especialmente en contextos de mayor movilización.

La estructura productiva local, ligada a la industria cárnica y al tejido empresarial, ha configurado un electorado con fuerte componente socioeconómico, donde los debates sobre empleo, fiscalidad y apoyo al sector primario suelen tener peso específico.

En 2022, el PP fue la fuerza más votada en el municipio, con el PSOE como segunda opción y Vox consolidando respaldo como tercera fuerza relevante.