Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Ponferrada

La comarca de El Bierzo vuelve a tener un papel protagonista en las elecciones autonómicas de Castilla y León 2026, y dentro de ella, Ponferrada concentra buena parte del foco político. Como segundo municipio más poblado de la provincia de León, su comportamiento electoral suele ofrecer pistas relevantes sobre la evolución del voto urbano en el oeste de la comunidad.

En los comicios autonómicos, los procuradores se eligen a nivel provincial -León reparte 13 escaños en las Cortes-, pero el análisis de ciudades como Ponferrada permite detectar diferencias significativas respecto al conjunto rural leonés.

Puedes consultar aquí los resultados oficiales en tiempo real en Ponferrada, con el porcentaje de voto por candidatura y la evolución del escrutinio

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:21 Castilla y León

León

Ponferrada DATOS 2022 Partido Escaños % Votos PREPAL - 0 0 C. Bierzo - 0 0 U.P.L. - 0 0 P. ALANTRE - 0 0 PCTE - 0 0 SALF - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 PCAS-TC - 0 0 NUEVECYL - 0 0 PACMA - 0 0 Cs - 0 0 IU-MS-VQ - 0 0 VOX - 0 0 PODEMOS - AV - 0 0 PP - 0 0 PSOE - 0 0 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 0% -54.8 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026

El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.

Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -las nueve provincias de la comunidad- y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt, un sistema que tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos con un voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 41 procuradores se convierte en la referencia clave para analizar los posibles pactos postelectorales y la gobernabilidad de Castilla y León.

Reparto de escaños en León

León elige 13 procuradores mediante el sistema D’Hondt y con una barrera del 3% de los votos válidos en la provincia.

Al tener un número relevante de escaños, el sistema permite cierta proporcionalidad, aunque sigue favoreciendo a las fuerzas más votadas frente a las que se quedan cerca del umbral.

Calculadora de pactos

Cómo ha votado históricamente Ponferrada

Ponferrada presenta históricamente un comportamiento más competitivo que la media provincial. La tradición industrial y minera de El Bierzo ha favorecido en distintos ciclos un mayor equilibrio entre bloques.

En convocatorias anteriores, el PSOE ha logrado resultados sólidos en el municipio, disputando la primera posición al Partido Popular e incluso superándolo en determinados contextos. El PP mantiene una base estable de apoyo, mientras que Vox ha consolidado presencia desde 2019 como tercera fuerza relevante.

En 2022, el resultado en la ciudad fue más ajustado que en el conjunto de la provincia, reflejando esa mayor pluralidad urbana.