ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN 2026

Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Palencia

Consulta los resultados de las elecciones de Castilla y León en Palencia y los escaños que han conseguido PP, PSOE, Vox, Podemos, etc.

Resultados Elecciones Castilla y León en directo: sigue el escrutinio con Carlos Alsina

ondacero.es

Madrid |

Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Palencia
Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Palencia | ondacero.es

Palencia vuelve a las urnas para decidir su representación en las Cortes de Castilla y León en las elecciones autonómicas de 2026. La provincia elige 7 procuradores, una cifra que, aunque inferior a la de las grandes circunscripciones como Valladolid o León, puede resultar decisiva en un Parlamento autonómico de 81 escaños.

La convocatoria se produce cuatro años después de los comicios de 2022, celebrados entonces tras el adelanto electoral. En esta ocasión, el proceso se desarrolla conforme al calendario ordinario de la legislatura.

Consulta a continuación los resultados oficiales en tiempo real en Palencia: porcentaje de voto por candidatura, evolución del escrutinio y reparto de escaños..

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M

ESCRUTINIO: 0,52%

Actualizado a las: 20:16

      Resultado de las elecciones en

      Palencia Aguilar de Campoo Villamuriel de Cerrato Venta de Baños Guardo Saldaña Grijota Dueñas Cervera de Pisuerga Carrión de los Condes
      DATOS
      PACTOS
      Partido Escaños % Votos
      PP 4 50,64 235
      VOX 2 21,76 101
      PSOE 1 19,39 90
      SALF 0 1,5 7
      EV 0 1,07 5
      IU-MS-VQ 0 1,07 5
      VP 0 0,64 3
      MUNDO+JUSTO 0 0,43 2
      ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,43 2
      PCAS-TC 0 0,43 2
      PCTE 0 0,21 1
      PODEMOS - AV 0 0,21 1
      PANCAL-URCI 0 0 0
      PACMA 0 0 0
      FE de las JONS 0 0 0

      * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia.

      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 69,89%

      +4.9 %
      Votos contabilizados: 469 0,52%
      Abstenciones: 202 30,1%
      Votos en blanco: 10 2,15%
      Votos nulos: 5 1,06%

      Resultado de las elecciones en

      Palencia Aguilar de Campoo Villamuriel de Cerrato Venta de Baños Guardo Saldaña Grijota Dueñas Cervera de Pisuerga Carrión de los Condes

      Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026

      El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

      Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.

      Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León

      Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

      El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -las nueve provincias de la comunidad- y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt, un sistema que tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos con un voto más disperso.

      Por este motivo, el umbral de los 41 procuradores se convierte en la referencia clave para analizar los posibles pactos postelectorales y la gobernabilidad de Castilla y León.

      Reparto de escaños en Palencia

      Palencia elige 7 procuradores mediante el sistema D’Hondt y con una barrera electoral del 3% de los votos válidos emitidos en la provincia.

      Al tratarse de una provincia de tamaño medio-pequeño en términos de representación, la proporcionalidad es limitada. Habitualmente, el reparto beneficia con claridad a las dos fuerzas más votadas, mientras que la tercera o cuarta candidatura necesitan porcentajes sólidos para obtener escaño.

      Calculadora de pactos

      Cómo ha votado históricamente Palencia

      Palencia ha mostrado históricamente un perfil claramente favorable al Partido Popular, especialmente en el medio rural, que concentra buena parte del censo provincial. La capital, aunque algo más plural, no ha alterado de forma estructural esa tendencia predominante.

      En 2022, el PP volvió a imponerse con claridad en la provincia, mientras que el PSOE se consolidó como segunda fuerza. Vox logró representación en un escenario de concentración del voto en el bloque de derechas tras la desaparición de Ciudadanos respecto a 2019.

      En 2019, el panorama fue más fragmentado, con entrada de varias fuerzas y un reparto más abierto que se simplificó notablemente en la siguiente cita electoral.

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