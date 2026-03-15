Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Palencia

Palencia vuelve a las urnas para decidir su representación en las Cortes de Castilla y León en las elecciones autonómicas de 2026. La provincia elige 7 procuradores, una cifra que, aunque inferior a la de las grandes circunscripciones como Valladolid o León, puede resultar decisiva en un Parlamento autonómico de 81 escaños.
La convocatoria se produce cuatro años después de los comicios de 2022, celebrados entonces tras el adelanto electoral. En esta ocasión, el proceso se desarrolla conforme al calendario ordinario de la legislatura.
Consulta a continuación los resultados oficiales en tiempo real en Palencia: porcentaje de voto por candidatura, evolución del escrutinio y reparto de escaños..
Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M
Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M
ESCRUTINIO: 0,52%
Actualizado a las: 20:16
Resultado de las elecciones en
|Partido
|Escaños
|%
|Votos
|PP
|4
|50,64
|235
|VOX
|2
|21,76
|101
|PSOE
|1
|19,39
|90
|SALF
|0
|1,5
|7
|EV
|0
|1,07
|5
|IU-MS-VQ
|0
|1,07
|5
|VP
|0
|0,64
|3
|MUNDO+JUSTO
|0
|0,43
|2
|ESCAÑOS EN BLANCO
|0
|0,43
|2
|PCAS-TC
|0
|0,43
|2
|PCTE
|0
|0,21
|1
|PODEMOS - AV
|0
|0,21
|1
|PANCAL-URCI
|0
|0
|0
|PACMA
|0
|0
|0
|FE de las JONS
|0
|0
|0
* El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia.
|Resumen del escrutinio:
|
Participación: 69,89%+4.9 %
|Votos contabilizados:
|469
|0,52%
|Abstenciones:
|202
|30,1%
|Votos en blanco:
|10
|2,15%
|Votos nulos:
|5
|1,06%
Resultado de las elecciones en
Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026
El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.
Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.
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Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León
Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.
El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -las nueve provincias de la comunidad- y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt, un sistema que tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos con un voto más disperso.
Por este motivo, el umbral de los 41 procuradores se convierte en la referencia clave para analizar los posibles pactos postelectorales y la gobernabilidad de Castilla y León.
Reparto de escaños en Palencia
Palencia elige 7 procuradores mediante el sistema D’Hondt y con una barrera electoral del 3% de los votos válidos emitidos en la provincia.
Al tratarse de una provincia de tamaño medio-pequeño en términos de representación, la proporcionalidad es limitada. Habitualmente, el reparto beneficia con claridad a las dos fuerzas más votadas, mientras que la tercera o cuarta candidatura necesitan porcentajes sólidos para obtener escaño.
Calculadora de pactos
Cómo ha votado históricamente Palencia
Palencia ha mostrado históricamente un perfil claramente favorable al Partido Popular, especialmente en el medio rural, que concentra buena parte del censo provincial. La capital, aunque algo más plural, no ha alterado de forma estructural esa tendencia predominante.
En 2022, el PP volvió a imponerse con claridad en la provincia, mientras que el PSOE se consolidó como segunda fuerza. Vox logró representación en un escenario de concentración del voto en el bloque de derechas tras la desaparición de Ciudadanos respecto a 2019.
En 2019, el panorama fue más fragmentado, con entrada de varias fuerzas y un reparto más abierto que se simplificó notablemente en la siguiente cita electoral.